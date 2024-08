Unidade de Diálise participa de II Simpósio de Qualidade

O evento foi realizado em São José do Rio Preto, reforçando o compromisso contínuo com a excelência no atendimento aos pacientes.

A equipe multiprofissional da Unidade de Diálise da Santa Casa de Votuporanga participou do II Simpósio de Qualidade em Diálise, realizado em São José do Rio Preto, reforçando o compromisso contínuo com a excelência no atendimento aos pacientes.

Representando a Unidade estavam as enfermeiras nefrologistas Cecília Bolzan (gerente de Enfermagem) e Bianca L. Soares Paschoalinoto, as psicólogas Camila Cavalin Medeiros e Luciana Maranho Freitas, a assistente social Lady Ane Madureira Garcia e a nutricionista Lidiane Telini.

Entre os temas discutidos estavam: uma nova abordagem da higiene das mãos, preparo de pele para processos invasivos; cultura de segurança no paciente; aspectos psicossociais; direitos do paciente; abordagem nutricional; metodologia de avaliação de treinamento e muito mais.

Durante o evento, as profissionais tiveram a oportunidade de atualizar conhecimentos e discutir as melhores práticas no campo da diálise, com foco na qualidade do atendimento e na segurança dos pacientes. O simpósio foi um espaço de troca de experiências e aprendizado, onde as últimas inovações e abordagens em nefrologia foram amplamente debatidas.

