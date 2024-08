Jorge Seba e Torrinha recebem visita do senador Astronauta Marcos Pontes 

Após o lançamento da campanha no período da manhã, o prefeito recebeu no comitê o apoio do primeiro brasileiro a ir ao espaço.

O último sábado (24.ago) foi bastante movimentado para a chapa composta por Jorge Seba (PSD) e Torrinha (PL), se de manhã teve lançamento de campanha em grande evento no Votuporanga Clube, à noite, foi de visita no Comitê. Trata-se de ninguém mais, ninguém menos, que o Astronauta Marcos Pontes.

Em visita à Votuporanga, o astronauta brasileiro, senador e ex-ministro do Governo de Jair Bolsonaro (PL), Marcos Pontes foi o primeiro brasileiro a ir ao espaço, e aproveitou a oportunidade para reforçar a importância dos valores e do compromisso que o prefeito Jorge Seba assume para que o município siga avançando.

“O senador é um grande parceiro da nossa cidade e tem incentivado muito nossa ciência e tecnologia. Recentemente, foram mais de R$ 400 mil repassados em emendas, para atender a um pedido nosso, em apoio a projetos nessa área”, disse Jorge Seba.

↘️Receba gratuitamente o Diário de Votuporanga em seu celular! Acesse: https://chat.whatsapp.com/FZJTkM0ZZDN5Cv12wPQxr3