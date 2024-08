William Gomes assina renovação e estende contrato com o São Paulo até o fim de 2028 

Atacante de 18 anos foi titular pela primeira vez no domingo, quando marcou um dos gols do triunfo sobre o Vitória por 2 a 1.

O atacante William Gomes, de 18 anos, assinou nesta segunda-feira (26.ago) a renovação de seu contrato com o São Paulo. O novo vínculo agora é válido dezembro de 2028, o mais longevo do atual elenco tricolor.

Cria do CFA de Cotia, William Gomes subiu para o time principal na temporada passada. No domingo, fez seu sexto jogo no ano, o primeiro com titular, e marcou um dos gols da vitória sobre o Vitória, por 2 a 1, no Morumbis.

William chegou a disputar parte da Copinha em janeiro, mas já está fixado no elenco profissional do Tricolor desde o ano passado.

É possível que o garoto tenha mais oportunidades nos jogos do Brasileiro, já que o técnico Luis Zubeldía tem poupado titulares para partidas das copas Libertadores e do Brasil.

*Com informações do ge

