Últimos dias para se inscrever no Circuito Delas em Votuporanga

Evento promovido pelo Sebrae-SP e pela Associação Comercial de Votuporanga reúne lideranças femininas em programação com palestras, feira de negócios e networking no Parque da Cultura. Empresárias, empreendedoras e lideranças femininas têm até os próximos dias para garantir participação no “Circuito Delas”, evento promovido pelo Sebrae-SP em parceria com a Associação Comercial de Votuporanga (ACV), por meio da Rede de Negócios Delas. A programação será realizada em 26 de março, das 15h30 às 21h, no Parque da Cultura, dentro da agenda da Semana Todos por Elas.

O encontro reúne feira de negócios com expositoras, palestras estratégicas, talk show, oficinas práticas, momento cultural e rodadas de networking direcionado. A proposta é ampliar a qualificação das participantes e estimular conexões capazes de gerar oportunidades comerciais e parcerias.

Segundo a consultora de negócios do Sebrae-SP, Evelise Galbe, a iniciativa busca fortalecer o protagonismo feminino no ambiente empresarial regional. “A expectativa é que o evento fortaleça redes locais de empreendedorismo feminino, estimule práticas de gestão mais estruturadas e amplie a presença das mulheres em ambientes estratégicos de decisão”, afirma.

Para a presidente da ACV, Natália De Haro, primeira mulher a ocupar o cargo na entidade, o Circuito Delas reforça o papel das parcerias institucionais no desenvolvimento econômico local. “Quando empresários, associações e entidades caminham com o mesmo propósito, quem ganha é toda a cidade. Essas conexões fortalecem o ambiente de negócios, ampliam oportunidades e geram impacto positivo para a população e para o ecossistema empresarial”, diz.

Programação reúne lideranças com atuação nacional

Entre as palestrantes confirmadas está Adriana Neves, diretora da Conebel e integrante da Associação Comercial e Industrial de Rio Preto (Acirp). Com trajetória ligada à expansão de uma das maiores distribuidoras de bebidas parceiras da Ambev, a executiva foi destacada pela Revista Exame como uma das “Rainhas da Ambev”. Atualmente, a Conebel reúne mais de 260 colaboradores e atende 37 municípios.

Também participa do evento Edi Loiola, head do movimento Mulheres no E-commerce, comunidade que reúne mais de 40 mil participantes em todo o país. Empreendedora há quase duas décadas, ela atua como mentora e consultora no ecossistema digital e integrou o programa 10 mil Mulheres Empreendedoras, desenvolvido pela Fundação Getulio Vargas em parceria com Goldman Sachs e Babson College. Atualmente, é CEO da Soulog e embaixadora da Loja Integrada.