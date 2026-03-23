Gabriel Magalhães é cortado de amistosos da seleção brasileira contra França e Croácia 

Zagueiro do Arsenal se queixou de dores no joelho; Ancelotti decide não levar substituto.

O zagueiro Gabriel Magalhães foi cortado dos amistosos da seleção brasileira nesta data Fifa, contra França e Croácia. O jogador do Arsenal se queixou de dores no joelho direito após a partida contra Manchester City, pela final da Copa da Liga Inglesa, no último domingo.

De acordo com a CBF, exames de imagem constataram que Gabriel Magalhães não está apto para os amistosos. O técnico Carlo Ancelotti decidiu não convocar outro jogador para substitui-lo.

Os outros defensores à disposição do Brasil são Marquinhos, Bremer, Léo Pereira e Ibañez, além do lateral Danilo, que também joga na zaga.

Este é o terceiro corte na Seleção para esta data Fifa. Antes, Ancelotti já tinha perdido o goleiro Alisson e o lateral-esquerdo Alex Sandro. Para o lugar deles foram convocados Hugo Souza e Kaiki Bruno, respectivamente.

Os convocados da Seleção:

Goleiros: Hugo Souza (Corinthians)*, Bento (Al-Nassr) e Ederson (Fenerbahçe).

Defensores: Kaiki (Cruzeiro), Bremer (Juventus), Danilo (Flamengo), Douglas Santos (Zenit), Ibañez (Al-Ahli), Leo Pereira (Flamengo), Marquinhos (PSG) e Wesley (Roma).

Meio-campistas: Andrey Santos (Chelsea), Casemiro (Manchester United), Danilo (Botafogo), Fabinho (Al-Ittihad) e Gabriel Sara (Galatasaray).

Atacantes: Endrick (Lyon), Gabriel Martinelli (Arsenal), Igor Thiago (Brentford), João Pedro (Chelsea), Luiz Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Raphinha (Barcelona), Rayan (Bournemouth) e Vinicius Junior (Real Madrid)

*Substituindo Alisson (Liverpool) e Alex Sandro (Flamengo)

O Brasil enfrentará a França nesta quinta, às 17h (de Brasília), em Boston. Já o duelo contra a Croácia será na terça-feira que vem, às 21h, em Orlando.

Antes da Copa, a Seleção terá mais dois amistosos: contra o Panamá, no Maracanã, no dia 31 de maio, e diante do Egito, no dia 6 de junho, em Cleveland. Os dois confrontos já serão com o elenco convocado para o Mundial.

*Com informações do ge