“Última sessão que participo”, diz Barroso ao anunciar aposentadoria

Ao anunciar aposentadoria, Luís Roberto Barroso, ministro do STF (Supremo Tribunal Federal), afirmou que a sessão plenária desta quinta-feira (9.out), é sua última na Corte.

Ele anunciou que vai deixar o cargo nesta tarde. O ministro tem atualmente 67 anos e poderia ficar no Tribunal até os 75 anos: “Essa é a última sessão plenária de que participo. Decisão longamente amadurecida que nada tem a ver com qualquer fato da conjuntura atual”, disse Barroso.

O ministro afirmou ainda que comunicou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre a intenção de deixar o STF “há cerca de dois anos”. Ele ressaltou também que deve ficar no STF por “mais alguns dias da próxima semana para devolver alguns pedidos de vista e encerrar as pendências”.

“Hora de seguir outros rumos”

Em discurso bastante emocionado, Barroso iniciou sua fala relembrando alguns momentos ao longo dos 12 anos e três meses em que ocupou o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal.

“Ao longo desse período, enfrentei e superei com discrição dificuldades e perdas pessoais. Nada disso me afastou da missão que havia assumido perante o país de dar melhor de mim na prestação da justiça”, disse.

Ele destacou que, agora, “é hora de seguir outros rumos” e que “gostaria de viver um pouco mais da vida que me resta”.

“Nem sequer os tenho bem definidos, mas não tenho qualquer apego ao poder e gostaria de viver um pouco mais da vida que me resta sem a exposição pública, as obrigações e as exigências do cargo. Com mais espiritualidade, literatura e poesia”, afirmou.

“Os sacrifícios e os ônus da nossa função acabam se transferindo aos nossos familiares e as pessoas queridas, que se quer tem qualquer responsabilidade pela nossa atuação”, continuou.

Luís Roberto Barroso finalizou o anúncio desejando os “melhores votos de sucesso continuado e boas realizações” aos ministros que permanecem na Corte.

Quem é Luís Roberto Barroso?

Ministro foi indicação da ex-presidente Dilma Rousseff ao Supremo, em junho de 2013.

Nascido em Vassouras/RJ, em 11 de março de 1958, Barroso se formou em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), instituição em que é professor titular de Direito Constitucional.

Tem mestrado na Universidade de Yale, nos Estados Unidos, doutorado na Uerj e pós-doutorado na Universidade de Harvard, também nos Estados Unidos. Além disso, é livre-docente.

Foi procurador do Estado do Rio de Janeiro e assessor jurídico da Secretaria de Justiça do Estado do RJ, e é autor de vários livros.

Também lecionou como professor visitante nas Universidades de Poitiers, na França, de Breslávia, na Polônia, e de Brasília (UnB). Trabalhou também na iniciativa privada, como sócio sênior do escritório Luís Roberto Barroso & Associados, com sedes no Rio de Janeiro, Brasília e São Paulo.

*Com informações da CNN Brasil