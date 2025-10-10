CAV anuncia as contratações de Luiz Thiago e PV 

O meia-atacante e o zagueiro compõem um pacote de 13 nomes já anunciados pelo Votuporanguense para a temporada 2026. Pré-temporada começa em novembro.

O Clube Atlético Votuporanguense anunciou nesta sexta-feira (10.out) a contratação do meia-atacante Luiz Thiago Martins da Silva, Luiz Thiago, para reforçar o setor ofensivo na disputa do Paulistão Sicredi A2 2026.

Natural de Santos/SP, o atleta de 30 anos, 1,81m de altura e ambidestro, que atua pelos lados do campo e também como atacante de área, chega oferecendo versatilidade, velocidade e presença ofensiva à equipe.

Luiz Thiago acumula passagens por clubes como Portuguesa, Rio Claro, Passo Fundo, CA Patrocinense, Maringá, São José, Tombense, Noroeste e North Esporte Clube, se destacando pela regularidade, força física e faro de gol.

Outro nome anunciado pela diretoria da Pantera Alvinegra e o do zagueiro Pedro Vitor Gualberto de Assis Barreto, conhecido como PV. Natural de Moreno/PE, o defensor de 28 anos, 1,86m de altura e destro, atua como zagueiro e também como lateral-direito, oferecendo versatilidade e consistência ao setor defensivo do CAV.

PV foi formado nas categorias de base do São Caetano e do Santo André, e acumula passagens por clubes como Bahia, Pouso Alegre, Joinville, Campinense, São Bernardo, Uberlândia, Taubaté, Valeriodoce, Oeste, Água Santa e o Naxxar Lions, seu último clube antes de acertar com o Votuporanguense.

Com experiência no futebol paulista e nacional, além de passagens internacionais, PV chega ao CAV para reforçar a linha defensiva com força, técnica e segurança.

Elenco em formação

Agora são 13 as contratações do Votuporanguense para a Série A2 do ano que vem. Confira abaixo a relação de anunciados:

Goleiros: Gabriel Félix, Pablo Caíque e Felipão;

Zagueiros: Amorim, Matheusão e PV ;

Laterais: Vinicius Baracioli (lateral-direito);

Meio-campistas: Alison Silva, Fernandinh o e Luiz Thiago ;

Atacantes: Orlando Júnior, Caio Mancha e Anderson Feijão;

O CAV terminou a A2 deste ano na 13ª colocação, com 17 pontos, e ficou de fora da Copa Paulista, torneio que compõe o calendário no segundo semestre. Para 2026, o Votuporanguense contratou o técnico Paulo Roberto Santos – “Rei do Acesso”.

A pré-temporada têm previsão de início no mês de novembro, quando os atletas se apresentarão oficialmente ao clube.