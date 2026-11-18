Atividade do Kasa Cultura será realizada no dia 28, na Biblioteca Municipal, e propõe uma conversa sobre racismo, memória e consciência negra.
Leidiane Caroline
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O clube Leitores da Kasa promove, no dia 28 de novembro, um encontro dedicado ao livro “Não Trocaria Minha Jornada por Nada”, da escritora norte-americana Maya Angelou. A atividade será às 17h30, na Biblioteca Municipal “Castro Alves”, no Parque da Cultura, em Votuporanga.
A escolha da obra, que aborda temas como racismo, fé, luto e trajetória pessoal, dialoga com o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, celebrado nesta sexta-feira, 20 de novembro.
Criado pelo Kasa Cultura, ponto de cultura certificado, o clube realiza encontros mensais para incentivar a leitura e criar espaço para a troca de ideias. Produtor cultural há cinco anos e coordenador do Kasa Cultura, Tyler Bertrand conta que a iniciativa surgiu da percepção de que faltava um clube de leitores na cidade, mesmo com a presença de eventos como o Festival Literário de Votuporanga (Fliv).
“Além da leitura, nossos debates têm como proposta estimular o senso crítico, a diversidade de opiniões e a apreciação às diferentes formas e temas na escrita”, afirma ele.
Para o encontro de novembro, o grupo escolheu uma obra que permite refletir sobre as relações sociais a partir da perspectiva de uma mulher negra.
Leitura para refletir sobre o racismo
Tyler observa que a data, celebrada em memória de Zumbi, líder do Quilombo dos Palmares morto em 20 de novembro de 1695, deve ir além das homenagens.
“Temos que trazer essa reflexão, olhando pelos olhos de quem passa pelo racismo diariamente, para que possamos, juntos, lutar contra todas as formas de discriminação que muitas vezes passam despercebidas no cotidiano para nós, brancos”, ressalta.
Segundo ele, a expectativa é que o debate desperte essa consciência nos participantes e ajude cada um a entender seu papel na luta contra o racismo.
A leitura coletiva, acrescenta o coordenador, contribui ainda para perpetuar histórias e experiências que não devem ser esquecidas.
“Ao lermos obras de pessoas negras, nós mantemos viva a identidade brasileira e combatemos atitudes de segregação. A educação precede todas as formas de intelecto, e ler é se educar”, explica.
Participação presencial e on-line
Os encontros presenciais são realizados na Biblioteca Municipal “Castro Alves” e podem contar também com a participação on-line. O clube usa uma plataforma de vídeo para incluir pessoas que não conseguem estar presentes — entre elas, participantes de outras cidades.
“Nenhuma distância deveria ser impedimento para o alcance da cultura, e isso é o que praticamos no Kasa Cultura”, diz Bertrand.
O acesso às leituras busca facilitar a participação: o clube prioriza livros disponíveis na biblioteca e compartilha versões em PDF para que os integrantes possam ler on-line.
As inscrições para o encontro de novembro estão abertas a pessoas com mais de 12 anos e podem ser feitas pelo formulário disponível no perfil do Instagram @kasacultura.
Leitores da Kasa — encontro de novembro
- Data: 28 de novembro, às 17h30
- Local: Sala de Leituras, 2º piso, Biblioteca Municipal “Castro Alves”, Parque da Cultura, Votuporanga
- Inscrições: Instagram @kasacultura
- Evento gratuito