Evento chega à 26ª edição de 22 a 28 de novembro, com atrações musicais, audições e atividades ligadas à formação artística; programação integra as comemorações dos 90 anos da cidade.

Leidiane Caroline

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Praças, instituições, equipamentos culturais e espaços de convivência de Votuporanga recebem, de 22 a 28 de novembro, a 26ª Semana da Música. Promovida pela Secretaria de Cultura e Turismo, a programação reúne apresentações gratuitas de diferentes estilos e formações musicais, além de audições de alunos e uma oficina de tambores.

A agenda inclui a Banda Zequinha de Abreu, o Coral Canto Livre, a Camerata Villa-Lobos, o Forró de Tradição, o Vozes do Nordeste e o Coral de Violas “A Voz do Sertão”. Estão previstas ainda apresentações de piano e audições da Escola Municipal de Artes “João Cornachione – Oscarito” e do Projeto Guri.

Realizada anualmente nesta época do ano, a Semana da Música também destaca o ensino musical oferecido gratuitamente pela Prefeitura. A Escola Municipal de Artes oferece aulas de musicalização para crianças, jovens e adultos, além de outras modalidades. Ao longo do evento, o público poderá acompanhar parte do trabalho realizado por alunos, professores e grupos ligados à formação artística no município.

A secretária de Cultura e Turismo, Janaina Silva, afirma que a iniciativa mantém uma tradição cultural e amplia o acesso da população às manifestações artísticas.

“A Semana da Música é um momento especial, que valoriza nossos músicos, professores e alunos, além de aproximar a população da cultura. É também uma oportunidade para que mais pessoas conheçam o trabalho realizado pela Escola Municipal de Artes e descubram que podem aprender música gratuitamente em Votuporanga. Convidamos toda a população a participar e prestigiar nossa programação”, disse.

Apresentações começam no domingo

A primeira atração será no domingo (22), às 18h, no Parque da Cultura, durante o Parque das Artes. A Banda Zequinha de Abreu abre a programação.

Na segunda-feira (23), às 9h, a Escola Municipal de Artes fará uma apresentação de piano no AME. Às 19h, o Coral Canto Livre se apresenta na Santa Casa.

Na terça-feira (24), o Forró de Tradição estará no CCI “Hermelinda Marcaci Olivo”, às 8h30. O projeto, contemplado pelo PNAB, é voltado aos idosos atendidos pela unidade. À noite, às 20h, a Banda Zequinha de Abreu toca na Praça Santa Luzia.

A programação de quarta-feira (25) começa às 15h30, com uma apresentação de piano da Escola Municipal de Artes no Lar Beneficente Viver Bem. No Cinema Cultural, no Parque da Cultura, o Projeto Guri realiza duas audições de encerramento. A primeira, às 18h30, reúne alunos de Iniciação I e II das modalidades de musicalização infantil e adulto. Às 19h30, haverá apresentações de violão, percussão e coral.

Na quinta-feira (26), às 8h30, o CCI “Walter Guerche” recebe o Vozes do Nordeste, projeto contemplado pelo PNAB. Às 20h, a Banda Zequinha de Abreu faz o show na Praça São Bento.

A segunda audição da Escola Municipal de Artes será na sexta-feira (27), às 20h, no Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo”.

No sábado (28), último dia da Semana da Música, a Camerata Villa-Lobos se apresenta no Lar dos Velhinhos, às 14h30. No mesmo horário, o Coral de Violas “A Voz do Sertão” estará no Lar São Vicente de Paulo. Às 15h30, o Centro de Cultura e Turismo, no Parque da Cultura, recebe uma oficina de tambores da Escola Municipal de Artes. O encerramento será às 20h, com apresentação do Coral Canto Livre no Centro de Convenções.

A edição deste ano também integra o projeto “Votuporanga 90 Anos – História, Inovação e Futuro”, que reúne iniciativas voltadas ao planejamento e à realização das celebrações do nonagésimo aniversário do município.