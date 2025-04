TV Unifev celebra 36 anos de história com nova programação

Ao longo de sua trajetória, emissora educativa se consolidou como um importante veículo de comunicação em Votuporanga e região, levando informação, cultura e entretenimento para toda a comunidade.

A TV Unifev, emissora educativa da Fundação Rádio Educacional de Votuporanga (FREV), celebrou ontem, dia 30 de março, mais um capítulo de sua história. São 36 anos levando jornalismo, cultura, entretenimento e informação para a população de Votuporanga e de toda a região.

Para comemorar essa data especial, a TV Unifev apresentará, a partir do final de abril, uma nova grade de programação. Entre as novidades, destacam-se atrações que abrangem temas como saúde, música, cidadania, educação, esporte, entre outros. Essas adições complementam os programas já conhecidos pelo público, como Jornal da Manhã, TVU Jornal, Coletiva, Mexa-se, Baú de Votu e Viver Bem.

A gestora da FREV, Flávia Galdiole, destacou que o aniversário dá sequência à trajetória de pioneirismo, conquistas e inovações que caracterizam a emissora desde sua fundação em 1989. “Há 36 anos teve início nossa jornada televisiva e, desde então, acompanhamos de perto o crescimento de Votuporanga e da nossa região, registrando os momentos mais marcantes do noroeste paulista. Agora, damos início a uma nova fase, com o compromisso de oferecer uma televisão cada vez melhor, com jornalismo de qualidade e entretenimento para toda a família, valorizando a nossa comunidade, além de fortalecer nosso papel como espaço de divulgação para eventos e ações acadêmicas”.

O diretor-presidente da Fundação Educacional de Votuporanga (FEV), Celso Penha Vasconcelos, ressaltou o orgulho por a Unifev ser um dos poucos centros universitários do país a possuir uma emissora educativa própria. “A TV Unifev é um patrimônio de Votuporanga e região e sua história é marcada pelo compromisso com a educação, cultura e informação. Ao longo de sua trajetória, tem prestado um serviço relevante à nossa Instituição e à sociedade, cumprindo seu papel com responsabilidade. A nova programação, que está sendo preparada, reforça esse compromisso com a inovação e a produção de conteúdo de excelente qualidade”, encerrou.

A TV Unifev pode ser sintonizada no canal digital 53.1 e também está presente nas redes sociais, onde divulga sua programação e interage com o público através do Youtube, Instagram, Site, Facebook e Tik Tok.