Trump ordena que governo dos EUA divulgue arquivos sobre alienígenas

Anúncio foi feito após Trump acusar Barack Obama de divulgar informações sigilosas sobre alienígenas.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quinta-feira (19.fev) que instruirá o secretário de Guerra, Pete Hegseth, e outras agências governamentais a identificar e divulgar arquivos sobre “vida alienígena e extraterrestre, fenômenos aéreos não identificados (UAPs) e objetos voadores não identificados (OVNIs)”.

Em publicação na rede Truth Social, Trump disse que a decisão se baseou no “enorme interesse” demonstrado recentemente sobre o assunto.

No sábado (14), o ex-presidente americano Barack Obama afirmou que seres extraterrestres são reais, ainda que nunca os tenha visto, em entrevista à rede CBS.

No dia seguinte, Obama esclareceu que a declaração foi curta para se adequar ao formato da entrevista, mas que não tomou conhecimento de qualquer evidência de contato com extraterrestres enquanto presidiu os Estados Unidos.

Nesta quinta-feira, Trump já havia abordado o assunto. “Ele [Obama] tirou isso de informações sigilosas. Ele não deveria fazer isso”, afirmou, a bordo do avião presidencial.