IFSP Votuporanga oferece 40 vagas para cursinho preparatório do Programa Partiu IF

Público-alvo são estudantes de escolas públicas do 9º ano do Ensino Fundamental que queiram se preparar para o Processo Seletivo 2027 do IFSP.

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) tem inscrições abertas até o dia 3 de março para sorteio de 40 vagas gratuitas para participação em Cursinho Preparatório de Português, Matemática e Ciências da Natureza que será oferecido no Campus Votuporanga, com início em abril.

Podem participar da seleção os estudantes regularmente matriculados no 9º ano do Ensino Fundamental em escolas públicas municipais ou estaduais. O sorteio das 40 vagas será realizado no dia 20 de março e os selecionados receberão mensalmente, a título de ajuda de custo, o valor de R$ 200,00, devendo comparecer a pelo menos 75% das atividades. As aulas preparatórias começam dia 6 de abril e serão de segunda à quinta, das 17h às 20h.

Inscrições

São gratuitas e online, por meio de formulário eletrônico disponível no site do IFSP Votuporanga: vtp.ifsp.edu.br

O IFSP Votuporanga está localizado na Avenida Jerônimo Figueira da Costa, nº 3014, no bairro Pozzobon, na zona norte da cidade. Em caso de dúvidas, os interessados podem telefonar para o número (17) 3426-6998 ou enviar e-mail para: [email protected]

Partiu IF.

O Programa Nacional de Promoção de Igualdade de Oportunidades para o acesso de estudantes da rede pública de ensino à Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (PartiuIF) é uma iniciativa do Governo Federal e tem a finalidade de oferecer aulas e atividades voltadas para a recuperação de aprendizagens de estudantes do nono ano do Ensino Fundamental matriculados em escolas públicas, e recompor as habilidades e competências necessárias para melhorar as oportunidades educacionais de acessar e permanecer no Ensino Médio da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, onde atua o IFSP.