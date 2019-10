Truck Galego se reativa após parceria com grupo de São Paulo

A empresa já se encontra em processo de reativação com a produção dos equipamentos que a tornaram conhecida no Brasil inteiro; quem informa é o vereador e corretor de imóveis de Cosmorama, Valter Gardini Filho, que intermediou a negociação.

DANILO CAMARGO – Anunciado nesta semana uma parceria da tradicional empresa votuporanguense Truck Galego com um forte grupo de São Paulo. Quem informa é o vereador e corretor de imóveis de Cosmorama, Valter Gardini Filho. Ele conta que as negociações já se desenrolam há quase um mês e que todas as tratativas do negócio foram feitas no escritório Biazi Advogados Associados.

Valter Gardini Filho conta que o grupo que realizou a parceria com a Truck Galego da família Rodrigues já se encontra no controle da empresa. A Galego partiu para um processo de reativação, com a produção dos equipamentos que a tornaram conhecida no Brasil inteiro.

A atual gestão, explica Gardini, já começou a liquidar ações trabalhistas, realiza também toda a mudança de quadro de funcionários, adaptações e também um estudo de mercado para ver para qual produto vai focar na sua produção.

O corretor, que faz questão de dizer que é habilitado pelo Creci, conta que por enquanto não revela o nome do grupo que realizou a parceria, mas que sente feliz por ter intermediado essa negociação que irá devolver muitos empregos para Votuporanga e que vai voltar a levar o nome desta terra para todo o Brasil, como sempre o fez.

A boa noticia chegou a redação do Diário graças a intervenção do apresentador do programa Ticka-Ticka Bum da Rádio Clube Fm, Wal Tomenasci.

Outra boa noticia para Votuporanga

Outra boa noticia que chega a Votuporanga nesta semana é que finalmente a Justiça determinou que o Supermercados Laranjão desocupe definitivamente o espaço do Morini Centro de Compras. A Justiça deu um prazo de 15 dias para a desocupação do local.

De fonte digna de confiança, assim que o espaço ficar liberado assume como âncora do Centro de Compras Morini, uma loja da rede de supermercados Muffato.