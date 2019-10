Câmara Municipal realiza sessão solene nesta segunda-feira

A Câmara Municipal de Votuporanga realiza nesta segunda-feira (21), uma sessão ordinária a partir das 18 horas. Na primeira parte da reunião, haverá a leitura do Expediente (ofícios, documentos e proposituras). Em seguida, a sessão cera aberta aos pronunciamentos dos vereadores que, durante 12 minutos abordarão variados assuntos. De acordo com a secretaria-administrativa da Câmara, não haverá Ordem do Dia.

SESSÃO SOLENE:

Na segunda parte, a Câmara realiza a Sessão Solene com a outorga de títulos de Cidadão Votuporanguense e Insígnia de Honra ao Mérito a personalidades que contribuem para o município.

De autoria do presidente da Câmara – Meidão, receberá o título de Cidadão Votuporanguense, o contabilista, ex-vereador e ex-presidente do Legislativo, Ozório Casado.

O HOMENAGEADO:

OZORIO CASADO

Filho de Adolfo Casado e Irene Galvani Casado, nasceu no dia 7 de agosto de 1942, na Fazenda Piedade, localizada entre Votuporanga e Cosmorama. Foi registrado no Cartório de Cosmorama, mas é votuporanguense de coração.

Casado com Aparecida da Graça Mega Casado, tendo um casal de filhos, sendo Klériton Ozorio Casado nascido em 15 de junho de 1970, que também é titular do Escritório Brasília e Jacqueline Aparecida Casado Navajas nascida em 15 de julho de 1975, sendo Promotora de Justiça em São José dos Campos e seu marido Fernando Luiz Batalha Navajas nascido em 15 de junho de 1975 é Juiz de Direito; tendo também 2 netos, Ian Garcia Casado e Matheus Casado Navajas.

Trabalhou desde criança iniciando na Dias & Pastorinho, Casa Benfatti, e depois com um intervalo em São Paulo de 1960 a 1961. Em 1962 entrou no DER como contratado tendo trabalhado até ao final de 1966 na pavimentação asfáltica de Tanabi a Rubinéia.

Em 1967 entrou no Escritório Brasília como funcionário e em 1972 tornou-se proprietário e estando até atualmente. O Escritório Brasília com 52 anos de tradição tem uma selecionada equipe de funcionários e grande número de clientes.

Foi fundador da Associação dos Contabilistas em 22/11/1985 e sempre como Presidente de honra da mesma.

Em 1974 Ozorio Casado e o professor Iris Barbieri, foram os fundadores do MDB = Partido do Movimento Democrático Brasileiro em Votuporanga. Ozorio Casado foi Presidente do MDB de Votuporanga por longo tempo.

Em 1976 foi candidato a vice-prefeito do então candidato a prefeito o professor Iris Barbieri (não eleitos).

Em 1982 foi candidato a vereador, onde obteve uma das maiores votações, ficando apenas 9 votos atrás da primeira colocada. Faz parte dos maiores recordes de votos a Vereador em Votuporanga. Participou também de todas Diretorias do PMDB a nível regional.

Ficou como Vereador de 1983 a 2000, portanto por 18 anos. Em 1993 foi Presidente da Câmara Municipal. No período em que foi vereador; Votuporanga se desenvolveu muito.

Teve a honra de estar entre todos os excelentes vereadores que passaram pela Câmara Municipal de Votuporanga por esses 18 anos, isto é, de 1983 a 2000.

Teve a satisfação também de participar dos principais importantes projetos e trabalhos que se tornaram conquistas, nas áreas da Saúde, Saneamento Básico, Educação, Obras, Habitação, Galerias, Asfaltamentos, Recapeamentos, Transportes, Trânsito, Corpo de Bombeiros com Escada Magirus, Cultura, Praças, Esportes, Lazer, etc…etc…etc…

Participou também das grandes transformações, citando algumas delas que foram: 1- Mudança total do Estatuto e de todo Setor da Administração da Santa Casa em 1993; 2- Faculdade = FEV para Universidade e o campus da mesma em local bem privilegiado defronte a Avenida Nasser Marão, margeando a Rodovia Euclides da Cunha no Perímetro Urbano na Cidade de Votuporanga; 3- Vindas de empresas de renomes; 4- Fórum em 1993 com Novo Prédio; 5- Regional dos Correios; 6- Poção profundo do Bairro Vila Muniz; 7- Escada Magirus para o Corpo de Bombeiros; 8- Hospital do Bairro Pozzobon; 9- Poção profundo do Bairro Pozzobon.

Ozorio Casado foi sempre do MDB e teve sempre muito prestígio com os Governadores do Estado, Franco Montoro, Orestes Quercia e Fleury, os quais eram do MDB.

Ozorio Casado foi privilegiado de estar nos projetos mais importantes de Votuporanga e assim por participar das aprovações dos referidos projetos que se tornaram de muita importância e fizeram com que Votuporanga desenvolvesse e assim proporcionando em muito, mas muito mesmo o Progresso de Votuporanga que com isso tornou-se a verdadeira Líder da Região.

OZORIO CASADO quando Vereador fez a seguinte frase a qual registrou e gravou nos anais da Câmara Municipal: VOTUPORANGA – “LIDERANÇA DO PROGRESSO REGIONAL”.

MÁRCIA RANGEL PEDROSO

Por iniciativa do vereador Silvio Carvalho de Souza, a médica votuporanguense Márcia Regina Pedroso receberá o título de Cidadã Votuporanguense pelos relevantes serviços comunitários prestados ao município. A homenageada nasceu no Rio de Janeiro no dia 26 de agosto de 1964; em julho de 1989 formou-se em Medicina, casada com o médico João Paulo de Lima Pedroso.

Esteve em Votuporanga pela primeira vez em janeiro de 1990, quando teve o privilégio de conhecer e conviver com o saudoso médico Rui Pedroso – dedicado cirurgião e clínico geral que, no futuro se tornaria seu sogro. Em 1995, casou-se com o médico João Paulo de Lima Pedroso;em 2002, mudou-se para Votuporanga atraída pela tranquilidade do interior, qualidade de vida da cidade e pelos laços familiares de seu esposo. Trabalhou no Programa de Agente Comunitário de Saúde em todas as unidades de saúde de Votuporanga, conhecendo as adversidades de cada bairro e de cada comunidade de Votuporanga. Em 2017, recebeu o convite para assumir o cargo de Diretora de Departamento Médico da Secretaria Municipal de Saúde para atuar na Atenção Básica da rede municipal de Votuporanga.

JOSÉ MARIA GONÇALVES FILHO

Por iniciativa do vereador Walter José dos Santos, o médico José Maria Gonçalves Filho receberá da Câmara Municipal o título de Cidadão Votuporanguense. O homenageado nasceu no dia 26 de outubro de 1945, em José Bonifácio – SP, filho de um imigrante português com uma brasileira, cresceu nesta mesma cidade, onde fez curso técnico de Contabilidade e curso Normal, formando-se professor. Logo depois, foi aprovado na Universidade Federal de Paraná, no curso de Medicina, onde permaneceu de 1966 a 1972. Especializou-se em Pediatria no Hospital Menino Jesus, na cidade de São Paulo, no ano de 1973.

Casado com Maria Luiza Dionísio Gonçalves teve três filhos, Alessandra, Andréia e Anderson.

No ano de 1976, foi aprovado no concurso público federal para atendimento na área de Pediatria e foi trabalhar em Jales – SP, onde permaneceu por 3 anos, até que no ano de 1979 conseguiu ser transferido para Votuporanga – SP, cidade que escolheu para criar suas raízes e sua família.

Neste ano, quando se completa 40 anos de sua chegada em Votuporanga, podemos resumir sua passagem pela cidade em algumas realizações:

– Membro da Associação Paulista de Medicina – Regional de Votuporanga, onde assumiu a presidência nas Gestões de 1993 a 1995 e de 1995 a 1997.

– Membro do Lions Clube Votuporanga, onde atuou na presidência na Gestão 2000 a 2001.

– Membro Fundador da UNIMED Votuporanga, onde ocupou a vice-presidência na Gestão de 2000 a 2004 e a presidência na Gestão 2004 a 2008.

– Atualmente, faz parte da Federação das UNIMEDs de Estado de São Paulo – FESP e ocupa novamente a presidência da UNIMED Votuporanga na Gestão de 2016 a 2020. É empresário do ramo imobiliário desta cidade e participante do Rotary Clube de Votuporanga. Mais recentemente tornou-se Coordenador de Negócios da Agência, do SICOOB Unicentro Brasileira, sempre colaborando para o engrandecimento e desenvolvimento da nossa cidade.