Trabalhador rural morre após ser atingido por caminhão canavieiro em estrada rural de Urânia 

Vítima de 64 anos realizava o transbordo de caixas de laranja quando foi atingida por um dos semirreboques.

Um grave acidente de trabalho registrado na tarde da última sexta-feira (29.mai) resultou na morte de um trabalhador rural na zona rural entre os municípios de Urânia/SP e Santa Albertina/SP. A vítima foi identificada como Valdir de Souza, de 64 anos, morador de Urânia. O acidente ocorreu por volta das 13h40, na Estrada Municipal conhecida como Estrada do Maracanã.

Segundo informações da Polícia Militar, Valdir realizava o transbordo de uma carga de laranjas às margens da estrada quando uma carreta utilizada no transporte de cana-de-açúcar passou pelo local. Por motivos que ainda serão esclarecidos pelas autoridades, um dos compartimentos do veículo atingiu o trabalhador.

Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, o motorista da carreta não teria percebido o impacto e continuou o trajeto sem parar.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionadas e prestaram os primeiros socorros à vítima no local. Em seguida, Valdir foi encaminhado em estado grave para a Santa Casa de Urânia.

Apesar dos esforços da equipe médica, o trabalhador não resistiu aos ferimentos e morreu pouco tempo após dar entrada na unidade hospitalar.

A ocorrência foi atendida por policiais militares de Urânia. As circunstâncias do acidente serão investigadas pela Polícia Civil, que deverá apurar a dinâmica dos fatos e eventuais responsabilidades pelo ocorrido.