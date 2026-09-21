Tratorista é morto a tiros após discussão em bar de Nova Granada 

Paulo Carvalho do Nascimento, de 59 anos, foi atingido por dois disparos nas costas e morreu após ser socorrido; Polícia Civil apura possível motivação passional e procura o suspeito.

Um tratorista de 59 anos foi morto a tiros na noite deste domingo (20.set), no bairro Vila Bela, em Nova Granada/SP. A vítima, identificada como Paulo Carvalho do Nascimento, chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos.

Segundo informações preliminares da Polícia Civil, o crime ocorreu após um desentendimento em um bar. Paulo teria discutido com um homem de 34 anos, que posteriormente deixou o estabelecimento.

Conforme os primeiros levantamentos, o suspeito teria ido até sua residência, buscado uma arma de fogo e retornado à região. Quando a vítima caminhava em direção a casa, no cruzamento das ruas Manoel Batista de Souza e Silvana Gomes Moro, foi atingida por dois disparos nas costas.

O crime teria sido presenciado pela filha de Paulo, uma adolescente de 14 anos.

Após ser baleado, o tratorista foi levado ao Pronto Atendimento Municipal. A equipe médica realizou procedimentos de reanimação, mas ele não resistiu aos ferimentos.

Polícia apura possível motivação passional

A Polícia Civil trabalha, inicialmente, com a hipótese de motivação passional. Conforme os primeiros depoimentos colhidos durante a investigação, a vítima mantinha encontros com uma mulher que também teria um relacionamento com o suspeito. A motivação, no entanto, ainda deverá ser esclarecida no decorrer do inquérito.

A ocorrência foi registrada como homicídio qualificado pelo emprego de recurso que teria dificultado a defesa da vítima.

Após o crime, o investigado fugiu e não havia sido localizado. As forças de segurança realizam buscas para prendê-lo e a Polícia Civil prossegue com as diligências para esclarecer toda a dinâmica do homicídio.