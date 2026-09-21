Caminhão carregado com laranjas tomba após colisão na Rodovia Euclides da Cunha

Veículo atravessou o canteiro central e atingiu caminhão que transportava porcos no perímetro urbano de Jales/SP; motorista da carga de laranjas sofreu ferimentos leves.

Um caminhão carregado com laranjas tombou após atravessar o canteiro central e atingir outro caminhão na manhã desta segunda-feira (21.set), na Rodovia Euclides da Cunha (SP-320), no perímetro urbano de Jales/SP.

Segundo informações apuradas, o acidente ocorreu na altura do km 584. O caminhão com a carga de laranjas seguia no sentido Santa Fé do Sul/SP quando atravessou o canteiro central, invadiu a pista contrária e tombou.

Na sequência, o veículo atingiu lateralmente um caminhão que trafegava no sentido Fernandópolis e transportava porcos.

Imagens de câmeras de monitoramento registraram o momento do acidente e mostram o motorista do caminhão que transportava os animais tentando desviar para evitar uma colisão de maior proporção. O veículo acabou saindo para a lateral da pista. O condutor não ficou ferido.

Já o motorista do caminhão carregado com laranjas sofreu ferimentos leves e recebeu atendimento. Até a última atualização, não havia informações sobre a unidade de saúde para a qual ele teria sido encaminhado.

Por causa do acidente, uma faixa da Rodovia Euclides da Cunha chegou a ser interditada no sentido Fernandópolis/SP. Apesar da restrição, o tráfego continuou fluindo pelo trecho durante o atendimento da ocorrência até a liberação da via.

As circunstâncias que fizeram o caminhão atravessar o canteiro central ainda deverão ser esclarecidas.