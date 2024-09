Capotamento é registrado na Rodovia Euclides da Cunha 

Acidente ocorreu no trecho no trecho entre Meridiano/SP e Fernandópolis/SP.

Um acidente ocorreu na manhã do último sábado (14.set), na Rodovia Euclides da Cunha (SP-320), próximo ao Posto Morini, no trecho entre Meridiano/SP e Fernandópolis/SP.

De acordo com o apurado, um veículo VW/Fox, seguia pela pista, quando por motivos a serem apurados, colidiu contra um barranco e capotando. A suspeita é que o condutor, um idoso de 75 anos, tenha sofrido um mal súbito e perdido o controle de direção. No veículo, além do motorista, estava um passageiro de 90 anos. Ambos sofreram apenas ferimentos leves.

Em seguida, equipes de resgate foram acionadas, mas os dois idosos, após serem avaliados, assinaram um termo de recusa de atendimento, optando por não serem levados ao hospital.

O acidente não chegou a interditar o trânsito na Rodovia Euclides da Cunha, mas a movimentação chamou a atenção dos motoristas que passavam pelo local.

