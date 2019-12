PEDAL ANCHIETA – Dezenas de ciclistas votuporanguenses se uniram à mais de 50 mil para desceram a Serra do Mar

O passeio ciclístico Pedal Anchieta voltou a ocupar as rodovias que ligam capital, ABC e litoral no domingo (1º), levando cerca de 50 mil bikes para as vias dominadas no dia a dia pelos automóveis. No dia, a Policia Rodoviária fechou a pista para autos e tornou a via exclusiva para os ciclistas.

O número de participantes coloca o evento entre um dos maiores do mundo no ciclismo. Este foi o segundo pedal de grandes proporções organizado na via Anchieta, com parte do percurso realizado também na Imigrantes neste ano.

A largada ocorreu às 6h, no km 9 da Anchieta, ainda na capital paulista, com possibilidade de acessar o passeio também no km 22, em São Bernardo. De acordo com os organizadores, não foram registrados acidentes graves no trajeto de aproximadamente 80 quilômetros.

A segurança neste ano foi reforçada após a morte de uma pessoa no ano passado. A organização aumentou o número de equipes de frente para frear os “apressadinhos”.

O trânsito teve esquema especial para receber o pedal. A pista sul da Anchieta e a interligação para a Imigrantes foram interditadas durante a manhã, tudo para garantir a segurança dos participantes.

Por falar em eventos grandiosos, a galera do Bike Tour Votuporanga não ficou de fora e, pela segunda vez marcaram presença, desta vez com 35 bikers.

Segundo um dos organizadores Marcos Molero, na primeira participação o grupo era composto por 15 ciclistas da Terra das Brisas Suaves, salientando o aumento no número de interessados e o prazer em participar, “é muito gostoso, uma edição que vale à pena”.