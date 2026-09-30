TOR encontra 38 kg de drogas em fundos falsos de veículo em rodovia de Rio Preto 

Motorista foi preso na Rodovia Washington Luís (SP-310), nesta terça-feira (29), com haxixe e skunk; apreensão foi avaliada pela Polícia Rodoviária em R$ 2,6 milhões.

Um homem foi preso em flagrante após policiais encontrarem 38,3 kg de drogas escondidos em fundos falsos de uma caminhonete na Rodovia Washington Luís (SP-310), em São José do Rio Preto/SP, nesta terça-feira (29.set).

De acordo com o apurado, a abordagem foi realizada por uma equipe do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR), em conjunto com a FICCO/SP, durante a Operação Impacto. O veículo fiscalizado era uma GM/Montana com placas de Ponta Porã/MS.

Durante a vistoria, os policiais localizaram dois compartimentos falsos no veículo. Neles estavam 37,3 kg de haxixe, distribuídos em 61 pacotes, e 1 kg de skunk, acondicionado em dois pacotes.

O motorista recebeu voz de prisão por tráfico de drogas e foi encaminhado à sede da Polícia Federal em São José do Rio Preto/SP, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária, a apreensão representa um prejuízo estimado em R$ 2,621 milhões ao crime organizado.