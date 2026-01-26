Vojvoda pede atenção ao Santos no Paulista e no Brasileirão e diz: “Pressão sempre vai existir” 

Treinador admite baixa produção ofensiva do Peixe, diz que terá que fazer rodízio de jogadores por causa do calendário e vê elenco mentalmente preparado.

O Santos empatou por 0 a 0 com o Bragantino, na tarde deste domingo (25.jan), na Neo Química Arena, pela quinta rodada do Campeonato Paulista. O Peixe aumentou para quatro o número de jogos sem vencer no estadual e, fora do grupo de classificados para a próxima fase, ouviu vaias da torcida em São Paulo.

O técnico Juan Pablo Vojvoda disse que o Santos necessita de ajustes para poder ter mais intensidade e conseguir criar chances claras de gol. Além disso, o treinador admitiu que será necessário rever o funcionamento do setor ofensivo.

“Concordo que hoje tivemos uma boa primeira metade com a pressão. O time foi intenso, roubou bolas e, partir daí, estamos perto da trave adversária, mas não finalizamos. Teve uma chance clara do Gabriel, mas nessa partida tem que abrir antes o placar. Temos que trabalhar isso. No segundo tempo imaginava similar ao primeiro tempo e foi diferente. Não conseguimos capitalizar mais opções. Tivemos poucas chances e temos que rever, analisar. Para ganhar temos que criar chances e encontrar essa efetividade. Hoje não conseguimos”, disse o treinador.

O treinador do Santos revelou que o desgaste físico acumulado no clássico da quinta-feira passada e a estreia no Brasileirão, na próxima quarta-feira, foram determinantes para a escalação.

“Temos que rodar os jogadores. A última partida foi a 72 horas, com desgaste físico. Por isso jogadores ficaram no departamento médico pelo esforço realizado contra o Corinthians. Considerei isso. Quanto ao Brasileirão, estamos a 72 horas e vamos precisar de todos. O rodízio acontecerá em todos os times porque o calendário está muito apertado”, disse.

Vojvoda admite o aumento da pressão pelos quatro jogos sem vencer e pela posição do Santos no Paulistão, fora da zona de classificados para a próxima fase: “Temos jogos a fazer. No ano passado lutamos e conseguimos um lugar na Sul-Americana. Sofremos, não queríamos isso. Temos o São Paulo pela frente e outras duas partidas. Ter atenção nos dois campeonatos. No Brasileirão que está começando e no Paulistão que está perto de fechar coisas importantes. Estou trabalhando com o elenco, com a cabeça forte. A pressão sempre vai existir. Em outros momentos tivemos a pressão do rebaixamento e estamos fortes mentalmente”, disse.

O Santos volta a entrar em campo nesta quarta-feira, às 20h, contra a Chapecoense, na Arena Condá, na estreia do Campeonato Brasileiro. No próximo fim de semana, desta vez pelo estadual, o Santos faz clássico contra o São Paulo, no sábado, às 20h30, no Morumbis.

*Com informações do ge