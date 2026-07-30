Paraná Pesquisas: 63,8% aprovam governo de Tarcísio em SP; 32,1% desaprovam 

Foram ouvidas 1.680 pessoas entre os dias 25 e 28 de julho; margem de erro é de 2,4 pontos percentuais, para mais ou para menos.

A gestão do governador do Estado de São Paulo Tarcísio de Freitas (Republicanos) é aprovada por 63,8% dos eleitores paulistas, segundo o instituto Paraná Pesquisas divulgada nesta quarta-feira (29.jul). A desaprovação da administração marca 32,1% no levantamento.

Aqueles que não sabem ou não responderam somam 4% do total de entrevistados.

Em comparação com a sondagem anterior, realizada em junho, o governador oscilou positivamente de 63,2% para 63,8%. O movimento ocorreu dentro da margem de erro da pesquisa. A parcela de eleitores que desaprova a administração também teve oscilação, saindo de 31,9% para 32,1%.

Avaliação

A avaliação positiva de Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP) atingiu 46% no estado. O índice soma os eleitores que avaliam o governo como ótimo (16,7%) e os que o veem como bom (29,3%).

Os números mostram ainda que os eleitores que julgam a gestão Tarcísio como regular somam 29%. Já o bloco negativo consolidou 22,7%, agregando quem considera o mandato ruim (8%) ou péssimo (14,7%). Os que não opinaram ou não souberam somam 2,3%.

Na comparação com o levantamento de junho, os números do Executivo paulista indicam estabilidade. O estrato de avaliação positiva variou para 46%, oscilando negativamente em relação aos 46,7% aferidos no mês anterior.

A mesma estabilidade foi registrada no termômetro negativo da administração estadual. O grupo que classifica a gestão como ruim ou péssima marcou 22,7%, variando para baixo ante os 23,6% observados na rodada passada.

Metodologia

O instituto Paraná Pesquisas entrevistou 1.680 eleitores, entre os dias 25 e 28 de julho, por meio de entrevista presencial. A margem de erro do levantamento é de 2,4 pontos percentuais, para mais ou para menos, com intervalo de confiança de 95%.

A pesquisa foi realizada com recursos do próprio instituto e está registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o protocolo SP-04624/2026.