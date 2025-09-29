Temperaturas sobem e Votuporanga deve registrar 40ºC na próxima terça-feira 

Clima em outubro será marcado por instabilidade e extremos nas temperaturas.

Outubro está chegando com tudo: meteorologistas alertam que o mês será de extremos no tempo, com calor excessivo e temporais frequentes no Sul, Sudeste e Centro-Oeste do país.

O clima em outubro costuma ser marcado pelas tempestades severas, em razão do encontro das massas de ar frio e quente e da atuação de áreas de baixa pressão, conforme a MetSul Meteorologia: “Temporais começam a ficar muito mais frequentes no Centro-Sul do Brasil à medida que a estação seca gradualmente chega ao fim e aumenta a umidade na atmosfera, o que, com o ar quente, favorece mais tempestades”, explica a meteorologista Estael Sias.

Neste ano, o clima em outubro não será influenciado pelo fenômeno La Niña, caracterizado pelo resfriamento anormal das águas do Pacífico. Embora haja registro de anomalias, a condição é considerada de neutralidade pela NOAA (Administração Oceânica e Atmosférica Nacional), dos Estados Unidos.

A MetSul Meteorologia projeta dias de calor excessivo no Sudeste e Centro-Oeste neste mês, principalmente no Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, o interior de São Paulo, o Norte do Paraná e o Triângulo Mineiro.

Os meteorologistas ainda apontam a possibilidade de uma onda de calor na primeira metade de outubro, que pode ultrapassar os 40°C em cidades do Centro-Oeste e do Sudeste.

Apesar do aumento das temperaturas, com previsão de calor intenso às tardes, as madrugadas ainda podem registrar mínimas abaixo de 10ºC em algumas cidades da região Sul. O Paraná deve registrar os dias mais quentes, de até 40°C.

O clima em outubro terá chuva acima da média na região, com maiores acumulados no Rio Grande do Sul e em parte de Santa Catarina, segundo a MetSul Meteorologia. Há chance de temporais severos, com fortes rajadas de vento e queda de granizo.

Novos episódios de precipitação localizada já indicam a chegada da estação chuvosa no Centro-Oeste e no Sudeste, que ganha força entre novembro e dezembro. A combinação de calor e umidade provoca temporais isolados e chuva irregular.

