Temperaturas sobem e Votuporanga deve registrar 40ºC na próxima terça-feira 

Clima em outubro será marcado por instabilidade e extremos nas temperaturas.
Outubro está chegando com tudo: meteorologistas alertam que o mês será de extremos no tempo, com calor excessivo e temporais frequentes no Sul, Sudeste e Centro-Oeste do país.
O clima em outubro costuma ser marcado pelas tempestades severas, em razão do encontro das massas de ar frio e quente e da atuação de áreas de baixa pressão, conforme a MetSul Meteorologia: “Temporais começam a ficar muito mais frequentes no Centro-Sul do Brasil à medida que a estação seca gradualmente chega ao fim e aumenta a umidade na atmosfera, o que, com o ar quente, favorece mais tempestades”, explica a meteorologista Estael Sias.
Neste ano, o clima em outubro não será influenciado pelo fenômeno La Niña, caracterizado pelo resfriamento anormal das águas do Pacífico. Embora haja registro de anomalias, a condição é considerada de neutralidade pela NOAA (Administração Oceânica e Atmosférica Nacional), dos Estados Unidos.
A MetSul Meteorologia projeta dias de calor excessivo no Sudeste e Centro-Oeste neste mês, principalmente no Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, o interior de São Paulo, o Norte do Paraná e o Triângulo Mineiro.
Os meteorologistas ainda apontam a possibilidade de uma onda de calor na primeira metade de outubro, que pode ultrapassar os 40°C em cidades do Centro-Oeste e do Sudeste.
Apesar do aumento das temperaturas, com previsão de calor intenso às tardes, as madrugadas ainda podem registrar mínimas abaixo de 10ºC em algumas cidades da região Sul. O Paraná deve registrar os dias mais quentes, de até 40°C.
O clima em outubro terá chuva acima da média na região, com maiores acumulados no Rio Grande do Sul e em parte de Santa Catarina, segundo a MetSul Meteorologia. Há chance de temporais severos, com fortes rajadas de vento e queda de granizo.
Novos episódios de precipitação localizada já indicam a chegada da estação chuvosa no Centro-Oeste e no Sudeste, que ganha força entre novembro e dezembro. A combinação de calor e umidade provoca temporais isolados e chuva irregular.
Confira a previsão do tempo para Votuporanga, segundo o Climatempo:
- Terça-feira (30): mínima de 22ºC e máxima de 38ºC. Não há previsão de chuva.
- Quarta-feira (1º): mínima de 23ºC e máxima de 38ºC. Não há previsão de chuva.
- Quinta-feira (2): mínima de 24ºC e máxima de 38ºC. Não há previsão de chuva.
- Sexta-feira (3): mínima de 23ºC e máxima de 37ºC. Não há previsão de chuva.
- Sábado (4): mínima de 24ºC e máxima de 36ºC. Não há previsão de chuva.
- Domingo (5): mínima de 24ºC e máxima de 37ºC. Não há previsão de chuva.
- Segunda-feira (6): mínima de 26ºC e máxima de 39ºC. Não há previsão de chuva.
- Terça-feira (7): mínima de 27ºC e máxima de 40ºC. Não há previsão de chuva.