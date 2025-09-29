Polícia Civil prende foragido por estupro de vulnerável na PB  

I.Z.S., de 41 anos, foi preso no 2º Distrito Industrial. Ele é condenado há 15 anos de prisão em regime fechado, pelo crime de estupro de vulnerável supostamente praticado contra a própria sobrinha.

Um homem de 41 anos que estava foragido da Justiça do Estado da Paraíba pelo crime de estupro de vulnerável foi preso no início da tarde desta segunda-feira (29.set), em Votuporanga-SP.

De acordo com o apurado, a ação que resultou na prisão, ocorreu em conjunto entre a DEIC de São José do Rio Preto/SP e a DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Votuporanga, foi iniciada após informações transmitidas pela DEIC de que I.Z.S., estaria se escondendo em Votuporanga.

De posse das informações, os investigadores da DIG iniciaram diligências que culminaram na prisão do procurado no 2º Distrito Industrial. O indivíduo é condenado há 15 anos de prisão em regime fechado, pelo crime de estupro de vulnerável supostamente praticado contra a própria sobrinha.

Segundo a sentença judicial proferida pelo Juiz da Vara Única de Conceição/PB, o condenado teria “se aproveitado de um momento que a vítima estava sozinha em casa, bem como, ofereceu à vítima um celular, um relógio e pipoca, e lhe deu a quantia de R$ 2, tudo para que ela não relatasse a ninguém a prática delitiva, garantindo a impunidade.

O capturado foi conduzido até a sede da DIG para formalização da prisão e posteriormente encaminhado para a Central de Flagrantes, onde passará por audiência de custódia.