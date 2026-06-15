Temperaturas devem seguir amenas em Votuporanga 

A previsão indica que, no meio desta semana, o sol deve predominar por cerca de dois dias, trazendo uma breve pausa nas chuvas. No entanto, os institutos meteorológicos apontam que a instabilidade deve retornar em seguida.

As temperaturas devem seguir amenas nesta semana em Votuporanga/SP, com termômetros oscilando entre 14ºC e 29º C. O clima na cidade das brisas suaves deve permanecer com o mesmo padrão registrado nos últimos dias: alternância entre períodos de chuva e céu nublado pelo menos até quarta-feira (17.jun).

De acordo com dados do Centro Integrado de Informações Agrometeorológicas, entre as 7h de domingo (14) e o mesmo horário desta segunda-feira (15), foram registrados 48,3 mm de chuva em Votuporanga. O volume, considerado significativo, pode apresentar pequenas variações dependendo da localização da estação de medição utilizada no município.

Apesar do acumulado, não foram registradas ocorrências graves relacionadas às chuvas nas últimas horas, conforme informações do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil.

A previsão indica que, no meio da semana, o sol deve predominar por cerca de dois dias, trazendo uma breve pausa nas chuvas. No entanto, os institutos meteorológicos apontam que a instabilidade deve retornar em seguida, com novas pancadas atingindo toda a região e permanecendo até o próximo fim de semana.

Com o tempo instável, a recomendação é de atenção redobrada e preparo para mudanças rápidas no clima, com o uso de guarda-chuva ou capa de chuva ao sair de casa.

Vale ressaltar que, em 2026, o inverno no Hemisfério Sul começa no próximo domingo, dia 21 de junho, às 11h42 (horário de Brasília), momento do solstício de inverno. É nesse instante que o Sol atinge o ponto mais ao norte em relação ao Hemisfério Sul, marcando o início oficial da estação mais fria do ano no Brasil.