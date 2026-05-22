Ladrões invadem lotérica e levam cofre em Santa Fé do Sul 

Criminosos entraram no estabelecimento localizado na Avenida Navarro de Andrade durante a madrugada desta sexta-feira (22). O caso é investigado pela Polícia Civil.

Uma casa lotérica foi invadida e teve o cofre subtraído na madrugada desta sexta-feira (22.mai), na Avenida Navarro de Andrade, na área central de Santa Fé do Sul/SP.

De acordo com o apurado, a ação criminosa só foi percebida nas primeiras horas da manhã. Em seguida, equipes da Polícia Militar, Polícia Civil e Polícia Científica foram acionadas para o estabelecimento, contudo ninguém havia sido localizado até o fechamento desta reportagem. A movimentação de policiais no local chamou a atenção de populares.

Segundo o apurado, os criminosos teriam acessado a lotérica pela lateral do prédio, utilizando uma brecha existente ao lado de estabelecimentos vizinhos. A suspeita inicial é de que a ação tenha sido cuidadosamente planejada para evitar exposição direta na avenida principal.

Até o momento, ainda não há confirmação oficial sobre o tamanho do cofre, quantia levada, nem sobre a forma utilizada para retirá-lo do local sem levantar suspeitas. A perícia técnica trabalha para identificar marcas, vestígios e possíveis rotas utilizadas na fuga pelos criminosos.

O caso segue sob investigação da Polícia Civil.