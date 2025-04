Dia do Trabalhador: Hemocentro de Rio Preto pede ajuda para recuperar estoque no feriado

Movimento diminuiu cerca de 30% nos últimos dias. Queda refletiu diretamente nas situações dos estoques de sangue, principalmente os tipos O+, O- e A-

O número de doações no Hemocentro Rio Preto e Hemonúcleo Catanduva despencou nos últimos dias. Devido ao feriado prolongado de Páscoa e também às mudanças no clima, o movimento diminuiu cerca de 30%, reduzindo de 70 doadores para 50 doadores por dia. Essa queda tem interferido diretamente nas situações dos estoques de sangue, principalmente dos tipos O +, O- e A-.

Segundo Guilherme Vila Real, coordenador de captação de doadores do Hemocentro de Rio Preto, para atender a demanda da região o Hemocentro precisa ter 377 bolsas de sangue O + em estoque, mas, no balanço desta segunda-feira (28), a instituição conta com apenas 88. Já para o tipo O-, o estoque atual conta com 95, sendo que o ideal seriam 121 bolsas de sangue. E o tipo A-, conta com 32 bolsas, quando o ideal é 82.

A instituição alerta sobre a importância da população continuar a fazer doações ao longo do feriado prolongado do Dia do Trabalhador, celebrado no dia 1º de maio. “Nos preocupamos com uma possível redução nos próximos dias, devido a chegada de outro feriado prolongado e as instabilidades do clima, com previsões de chuvas e queda nas temperaturas, o que costuma reduzir a quantidade de doações, pois as pessoas deixam de vir até o Hemocentro”, cita o coordenador.

Para garantir o fornecimento de sangue às 40 instituições de saúde atendidas, o Hemocentro precisa da ajuda da população. O Hemocentro Rio Preto e Hemonúcleo Catanduva funcionarão normalmente no feriado, dia 1º/05 (quinta-feira), 2/05 (sexta-feira), 3/05 (sábado) e 4/05 (domingo), das 7h às 13h.