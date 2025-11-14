Começa nesta sexta-feira a Copa São Paulo de Natação 2025 

Competição segue até domingo (16), no Parque Aquático Esportivo “Saverio Maranho”, em Votuporanga, transformando o município em um verdadeiro polo esportivo, reunindo milhares de atletas, comissões técnicas, familiares e visitantes.

Tem início nesta sexta-feira (14.nov) a Copa São Paulo de Natação 2025, no Parque Aquático Esportivo “Saverio Maranho”, na zona norte de Votuporanga/SP. A competição, que segue até domingo (16), transforma o município em um polo esportivo e turístico, reunindo atletas, comissões técnicas, familiares e visitantes de diversas cidades do Estado.

O evento é uma realização da Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer, com apoio da Avonat (Associação Votuporanguense de Natação).

As provas serão realizadas das 8h às 21h, entre sexta e domingo. Com quase mil inscrições e 50 equipes participantes, a Copa São Paulo encerra oficialmente a temporada 2025, reunindo atletas de diferentes idades e níveis técnicos em disputas de alto rendimento.

O secretário de Esportes e Lazer, Marcello Arenas Stringari, destacou o orgulho de sediar uma das principais competições do calendário estadual: “Votuporanga tem tradição e estrutura para receber grandes eventos esportivos. A Copa São Paulo é o reconhecimento desse trabalho, que valoriza nossos atletas e mostra o poder transformador do esporte. É um evento que movimenta a cidade, inspira novas gerações e reafirma o compromisso da administração com o incentivo à prática esportiva.”