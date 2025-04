Tech Week 2025: Engenharias da Unifev discutem carreira profissional em semana acadêmica

Unifev promove integração entre futuros engenheiros e profissionais do mercado em evento na Cidade Universitária e Espaço Unifev Saúde.

A Tech Week 2025, semana acadêmica promovida pelos cursos de Engenharia Agronômica, Civil, Elétrica, de Computação e Mecânica da Unifev, foi aberta na noite da última segunda-feira (14/4). O objetivo do evento é levar aos estudantes as atualizações do mercado relacionadas a cada área de atuação.

Com uma programação simultânea na Cidade Universitária e no Espaço Unifev Saúde (anexo à Santa Casa), o evento traz palestras com profissionais de destaque em suas áreas e rodas de conversas com egressos que oferecem uma perspectiva sobre a aplicação prática do conhecimento, compartilhando suas experiências do mundo profissional.

O reitor da Unifev, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon, destacou que o compromisso da Unifev é oferecer ao aluno uma formação de excelente qualidade. “A Instituição está sempre inovando, trazendo profissionais de fora, e muitos deles vêm contribuir, com uma ideia diferente daquilo que se vê nas salas de aula. Essas experiências, em conjunto, corroboram para que o aluno tenha uma melhor formação e seja o melhor profissional no mercado”, pontuou.

De acordo com o coordenador das Engenharias de Computação e Elétrica, Prof. Me. Fernando Bermejo Menechelli, a Tech Week vai além da transmissão do conhecimento técnico. “O intuito é debater as escolhas de carreira e conectar estudantes das diversas Engenharias, promovendo o networking com profissionais do mercado, grandes empresas e multinacionais. Além disso, a integração e a conexão entre as engenharias proporciona que os alunos se conheçam, troquem informações e cresçam juntos. Por isso, organizamos uma programação diversa, com palestras variadas e o Campeonato Inter Engenharias, com futsal e truco”, explicou.

A Tech Week termina nesta quinta-feira (17/4) com o campeonato esportivo entre as engenharias, que será realizado no Complexo Poliesportivo da Cidade Universitária