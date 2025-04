Rogério Corrêa é o novo técnico do Grêmio Prudente 

Diretoria gremista se acerta com ex-comandante do CAV. O contrato é válido até o final do Paulistão da Série A2 de 2026. Quem chega com ele é o preparador físico Diogo Fernandes.

Desta vez, deu casamento! Namoro antigo, Grêmio Prudente e Rogério Corrêa se acertaram, e o técnico é o novo comandante da equipe. As tratativas foram antecipadas pelo Diário, ainda na semana passada. O clube anunciou a contratação durante a tarde desta quarta-feira (16.abr). O contrato é válido até o Campeonato Paulista da Série A2 de 2026. Quem chega com ele é o preparador físico Diogo Fernandes.

A primeira missão do treinador à frente do Carcará será a Copa Paulista, que teve os detalhes definidos nesta semana e está prevista para começar em junho. Ele conhece bem a competição. No ano passado, levou o Clube Atlético Votuporanguense ao vice-campeonato e à vaga na Copa do Brasil.

Rogério Corrêa ficou cerca de um ano e meio no CAV, se sagrou campeão da A3 no ano passado (sobre o próprio Grêmio) e se despediu após a eliminação na primeira fase da A2, há mais de um mês. Desde então, ficou livre no mercado e foi procurado pela diretoria gremista.

Foi, pelo menos, a terceira vez que o clube prudentino e o treinador abriram conversas. Em agosto do ano passado, o ge entrevistou o ex-zagueiro do Athletico, o qual revelou duas chances anteriores de ter desembarcado na cidade.

O comandante se encaixa no perfil que era buscado pelo Grêmio desde a saída de Sérgio Guedes, apresentado pelo presidente André Luís Garcia em entrevista à CBN Prudente, há cerca de 20 dias: “A ideia é ter um treinador que faça a Copa Paulista e fique para a A2, a não ser que o trabalho não convença. Se tiver experiência na divisão, melhor ainda, mas não é obrigatório ter disputado a A2. A gente entende que é algo que complementa no currículo ter jogado a divisão ou pelo menos a A3, enfim, conhecer o interior paulista, os adversários”, disse, na oportunidade.

Mais sobre a carreira

Foram duas passagens de Rogério Corrêa pelo Votuporanguense. Ao todo, esteve à frente do clube em 72 jogos, com 35 vitórias, 23 empates e 14 derrotas.

Também dirigiu o Marília e o Marcílio Dias, onde foi campeão da Copa Santa Catarina 2022. O período anterior ao de treinador profissional teve trabalhos como auxiliar técnico e na base, como no sub-20 do Botafogo-SP.