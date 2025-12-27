Tarcísio se afasta do governo de SP e deve passar férias nos EUA 

Pedido de afastamento foi publicado no Diário Oficial do Estado. No período de 17 dias, o Palácio dos Bandeirantes será chefiado por Felício Ramuth (PSD).

O governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), anunciou que se afastará do cargo de 26 de dezembro a 11 janeiro de 2026 para passar férias nos Estados Unidos. O afastamento foi registrado nesta segunda-feira (22), no Diário Oficial do Estado, como “viagem para tratar de assunto de interesse particular”.

No período de 17 dias, o Palácio dos Bandeirantes será chefiado por Felício Ramuth (PSD). O vice-governador é cotado para assumir o governo paulista em definitivo a partir de abril, caso Tarcísio renuncie para concorrer à Presidência da República.

Esse cenário era mais provável quando Jair Bolsonaro (PL) foi condenado por uma tentativa de golpe de Estado pelo STF (Supremo Tribunal Federal) e Tarcísio se movimentava pelo posto de sucessão eleitoral do ex-presidente.

Com a pré-candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) ao Palácio do Planalto anunciada, o bolsonarismo se afasta do governador paulista, que por sua vez se aproxima da candidatura à reeleição. Por sua vez, Felício Ramuth prometeu seguir o caminho definido pelo titular nas eleições de 2026.

*Com informações da IstoÉ