Mãe e filho morrem após colisão com caminhão em General Salgado

Um grave acidente foi registrado na Rodovia Feliciano Sales Cunha (SP-310), em General Salgado/SP, na tarde desta quinta-feira (25.dez), resultando na morte de mãe e filho, após uma colisão frontal entre o carro em que estavam e um caminhão bitrem que seguia no sentido contrário da via.

Conforme apurado, a família trafegava no sentido Auriflama/SP quando ocorreu a batida. Logo após a colisão, o veículo pegou fogo e os dois ocupantes não resistiram aos ferimentos, morrendo no local.

O motorista da carreta não sofreu ferimentos graves e permaneceu no local para prestar esclarecimentos às autoridades.

Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames de identificação oficial.

As causas do acidente serão investigadas pela polícia.