Tarcísio descarta disputa pela presidência e diz que vai tentar reeleição em SP 

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), voltou a descartar a possiblidade de concorrer ao Palácio do Planalto em 2026 e disse que pretende disputar a reeleição. A declaração foi feita durante visita a Araçatuba/SP, nesta quarta-feira (17.set).

Em entrevista coletiva à imprensa, Tarcísio foi questionado pelos repórteres se pretende concorrer à presidência e respondeu: “Estou pretendendo concorrer à reeleição”.

A fala de Tarcísio de Freitas sobre disputar a reeleição para o Governo de São Paulo ocorreu após a condenação de Jair Bolsonaro (PL) a 27 anos de prisão pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Com o ex-presidente fora da disputa, aliados passaram a ver Tarcísio como principal nome da direita para 2026.

Mesmo dizendo que concederia indulto caso fosse eleito presidente, Tarcísio tem reafirmado que seu foco é permanecer no governo paulista. A declaração mais recente acontece em meio à pressão de aliados e ao avanço das negociações no Congresso.

Caranava 3D

A visita do governador a região de Araçatuba faz parte da quinta edição da Caravana 3D. Durante o evento, o governador fez a assinatura de vários convênios que resultaram em investimento de R$ 3,3 milhões para o noroeste de SP.

Tarcísio também falou sobre a ordem de serviço para a construção do Hospital Regional de Birigui/SP, que será assinada nesta quinta-feira (18). O local terá 260 leitos, segundo o governador.

Também serão feitos investimentos para a construção do Ambulatório Médico de Especialidades (AME) em Valparaíso e em Penápolis/SP.

Freitas falou sobre a liberação de R$ 120 milhões para melhorias na infraestrutura urbana na região de Araçatuba e mencionou um convênio de R$ 19 milhões para construir mais uma escola no município.

À tarde, o governador seguiu em uma embarcação pelo Rio Tietê para conferir as obras de ampliação do canal da Hidrovia Tietê e Paraná, em Buritama/SP.

*Com informações do g1