Falha no transporte deixa alunos sem aulas em Votuporanga

O problema seria causado pela falta de motoristas e afetaria alunos da rede municipal e IFSP. Procurada pelo Diário, a Prefeitura não se manifestou.

Jorge Honorio

jorgehonoriojornalista@gmail. com

A falta de motoristas seria a causa por trás das falhas no transporte público de alunos da rede municipal de Votuporanga/SP nas últimas semanas. O problema tem afetado crianças que utilizam o serviço e prejudicando o aprendizado de alunos que moram, inclusive na zona rural.

O problema que antes repercutia apenas nas redes sociais ou em denúncias pontuais, ganhou corpo durante a 32ª sessão ordinária da Câmara, quando o vereador Wartão (União Brasil) trouxe à tona que alunos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) Votuporanga que utilizam o transporte também estão sendo afetados.

“O que mais me entristeceu no dia de hoje foi a reclamação pela manhã. A Secretaria da Educação, com o transporte dos meninos lá do Instituto Federal. Diz que me falta motorista. O motorista que faz aquela linha, que leva os alunos, ficou doente e não tinha motorista. No qual eles estão pegando os motoristas da educação e estão desviando. Eu tenho conhecimento com os motoristas que trabalhavam na Educação, e hoje estão no lixo, estão na reciclagem, estão em outros lugares, estão na Obra, e na Educação faltando motorista para poder ter o transporte. Isso me entristece muito”, iniciou Wartão na tribuna da Casa de Leis.

“Porque os alunos do Instituto ficaram aguardando o ônibus passar pra poder ir pra escola, aí liga na Secretaria, do qual o coordenador que toma conta do transporte não atende o telefone, inclusive liguei pra ele, pra poder falar com ele, mas o amigo não atende o telefone, eu acho isso uma falta de respeito com os alunos e com os pais dos alunos que ligam para poder ter uma atenção da própria pessoa que toma conta da frota. Porque eu vejo que se ele está responsável pela frota, ele tem que se organizar, ele tem que ter, se o motorista está doente, ele tem que ter um motorista lá de reserva para que coloque no ônibus para poder puxar esses alunos”, emendou o vereador.

“Aluno não pode faltar da escola. Está faltando da escola por falta de motorista e por falta de atenção do irresponsável que toma conta da frota. Porque nem para atender o telefone, ele é capaz. Porque eu liguei para ele, ele sequer a mensagem, mandei para ele até agora, nem abriu a mensagem e tão preocupado com a frota e tão preocupado com os alunos do Instituto Federal? Eu acho que se amanhã, se hoje ele não atender o telefone e nem viu, amanhã os alunos não vão na escola novamente. E disso eu tenho certeza”, ponderou Wartão, em tom de desabafo.

A questão levantada pelo vereador já perdura há algum tempo e preocupa pais e responsáveis. Ao Diário, a mãe de uma aluna matriculada na rede municipal, identificada pelas iniciais R.T.S., contou: “Não sei o que está acontecendo lá, mas fico preocupada. A gente precisa levar as crianças para a escola, essa pequena aqui ainda não vai, mas a maior está perdendo aula. A gente liga no setor lá para falar sobre o ônibus que não veio e ninguém atende, só dá ocupado, e quando atende não resolve.”

Por telefone, uma moradora da zona rural que preferiu não ter a identidade divulgada, reclamou da situação, dividiu o receio com a aprendizagem e até deu orientações: “Não gosto de reclamar das coisas, eu aprendi que a gente precisa agradecer para Deus ajudar, mas esse negócio de faltar o ônibus é muito sério. Meu neto tem dificuldade de aprendizagem, é uma luta, e se ficar perdendo as aulas vai piorar. Não sei como resolver, ligo lá e tá sempre ocupado. Pedi para minha cunhada ir lá na secretaria ver o que está acontecendo e ela contou que o telefone estava fora do gancho. Sem contar que o atendimento pelo WhatsApp é até às 15h, depois não funciona mais. A gente espera que a Prefeitura faça alguma coisa pela gente, os vereadores, alguém”, concluiu.

Diante das reclamações e apontamentos sobre o assunto, a reportagem do Diário procurou a Prefeitura de Votuporanga, contudo, até o fechamento desta edição não havia se manifestado.