Inédita na EXPO Rio Preto, Fazendinha interativa atrai crianças e adultos em experiência rural com animais 

Espaço educativo com animais como minipôneis, lhamas e minicabras aproxima a cidade do campo e está aberto até o dia 5 de outubro para toda a família.

Pela primeira vez, a tradicional EXPO Rio Preto, um dos maiores eventos agropecuários do Estado de São Paulo e o maior do Noroeste Paulista, conta com uma atração especial voltada ao público infantil e às famílias: a Fazendinha Rancho PH. A novidade tem como objetivo aproximar o campo da cidade e proporcionar uma experiência inesquecível de contato com os animais.

A fazendinha ficará aberta ao público até o último dia de exposição, 5 de outubro, no Recinto de Exposições Alberto Bertelli Lucatto, e reúne 25 animais de pequeno porte, todos escolhidos cuidadosamente e fiscalizados pelas autoridades sanitárias responsáveis para garantir a segurança e o encantamento dos visitantes, especialmente das crianças.

Entre as espécies presentes, estão minipôneis, minivacas, minicabras, miniburros, minicarneiros, e até lhamas, proporcionando um verdadeiro passeio pela vida rural em versão compacta e interativa, ou seja, uma atração educativa e sensorial, onde os pequenos podem observar, tocar e aprender sobre os animais que fazem parte da rotina de muitos produtores rurais.

Segundo Clayton Junior Mesquita, responsável pelo espaço, a proposta da fazendinha vai muito além da diversão: “O nosso objetivo é criar um ambiente onde as crianças possam ter contato direto com os animais, muitas delas pela primeira vez”, afirma.

De acordo com a Secretária de Agricultura e Abastecimento, Carina Ayres, a ideia principal da Fazendinha é reforçar o vínculo das novas gerações com o meio rural, promovendo consciência ambiental e respeito ao trabalho no campo. “É uma forma de despertar o interesse pela natureza, ensinar sobre o cuidado com os bichos e valorizar a importância da agricultura familiar”, explica.

Chicó vira sensação e se torna a mascote da 62ª Expo

Entre os 25 minibichos da Fazendinha, um em especial tem chamado a atenção do público e cativado dos mais baixinhos aos mais velhos: Chicó. Com apenas três meses de vida, o minicabrito da Fazendinha Rancho PH virou destaque entre os colegas na Exposição principalmente por sua “fofura”.

Pertencente a uma raça tipicamente mini que não cresce, Chicó se tornou uma “lenda” principalmente por sua capacidade de mostrar a docilidade de sua espécie, como explica Clayton Junior Mesquita, seu proprietário. “Hoje este tipo de animal é vendido bastante como pet, mas aqui na Expo ele é atração porque mostra a conexão que o animal tem com nós, humanos”, explica.

‘Mini-visitas’

Além das visitas de diferentes faixas etárias da comunidade em geral de São José do Rio Preto e região, a Fazendinha da 62ª Expo recebeu nesta semana “mini-visitas” para lá de especiais.

Na manhã desta quarta-feira (17), 10 alunos do Instituto Riopretense dos Cegos Trabalhadores visitaram o espaço acompanhados de professores. Na ocasião, além do contato tátil com os animais, os docentes puderam andar de minicavalo e se divertirem com Chicó e sua turminha.

No período da tarde, foi a vez de 40 alunos da E.M. Clóvis Sanfelice, do Solo Sagrado, região Norte de Rio Preto, desembarcarem na Fazendinha acompanhados da diretora e professoras. Os pequenos de cinco anos de idade fizeram a festa ao lado dos bichos, se divertindo com passeios a minicavalo. A turminha também foi contemplada com uma tarde de música e lanche.

Fazendinha

62ª EXPO Rio Preto