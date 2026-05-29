Governador Tarcísio de Freitas entrega de moradias do desfavelamento em Votuporanga

Visita oficial terá ações nas áreas de habitação com entrega de unidades do Conjunto Habitacional “Thui Seba”, nesta sexta-feira (29), às 10h, em evento na Rua Eduardo Penquis Moreira, nº 891.

O governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), estará em Votuporanga/SP, nesta sexta-feira (29.mai), para cumprir agenda oficial voltada às áreas de habitação e saúde. A programação inclui a entrega das unidades habitacionais do Conjunto Habitacional “Thui Seba” e o lançamento da pedra fundamental do novo Hospital Materno-Infantil, em área anexa à Santa Casa de Votuporanga.

A agenda terá início às 10h, no Conjunto Habitacional “Thui Seba”, localizado na região sul da cidade, com a entrega das unidades habitacionais da CDHU. O empreendimento contempla 185 casas e integra o projeto de desfavelamento da região sul de Votuporanga, beneficiando famílias dos bairros Matarazzo, Esmeralda, Alvim Algarve e Olímpio Formenton.

O conjunto foi construído em uma área de aproximadamente 77 mil metros quadrados, doada pela Prefeitura de Votuporanga, e conta com infraestrutura completa, incluindo rede de água e esgoto, drenagem, energia elétrica, pavimentação e urbanismo.

A agenda será acompanhada por autoridades estaduais e municipais, entre elas o deputado estadual Carlão Pignatari (PSD); o secretário estadual da Saúde, Eleuses Paiva; e o secretário de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Estado de São Paulo, Marcelo Cardinale Branco.

Além da entrega do desfavelamento em Votuporanga, haverá a entrega de títulos de regularização fundiária urbana para o município de Monções/SP.

De acordo com a agenda divulgada pelo Governo de São Paulo, o evento terá início às 10h, na Rua Eduardo Penquis Moreira, nº 891.