Influenciador angolano é preso com documentos falsos em esquema de fraude ao Bolsa Família 

Polícia Civil descobre esquema de fraude ao Bolsa Família e prende influenciador que viajou da Bahia para São José do Rio Preto/SP para aplicar os golpes.

Um influenciador digital angolano foi preso nesta terça-feira (20.jan) em São José do Rio Preto/SP suspeito de usar carteiras de registro nacional migratório falsificadas e aplicar golpes ao fazer cadastro em programa social de baixa renda do Governo Federal.

Segundo a polícia, ele foi abordado no momento em que saía de uma agência da Caixa Econômica Federal, na Avenida Alberto Andaló.

Durante revista, os policiais encontraram uma Carteira de Registro Nacional Migratório falsificada em nome de um homem de nacionalidade sudanesa.

Ao notar que a farsa havia sido descoberta, o influenciador revelou sua verdadeira identidade e levou a equipe de investigação até um hotel, na região central de Rio Preto, onde ele estava hospedado.

No local, os policiais encontraram outras quatro carteiras de registro nacional migratório falsificadas, com informações e fotos diferentes do angolano.

Ao ser questionado novamente, ele confessou que veio do Estado da Bahia, onde residia atualmente, para Rio Preto, onde estava há três dias visitando agências da Caixa Econômica Federal com o objetivo de fazer o cadastro no programa Bolsa Família.

O influenciador explicou que os documentos falsos foram comprados na praça da Sé, em São Paulo/SP, e, após a realização do cadastro no programa do Governo Federal, ele ficaria com R$ 300 e os outros R$ 300 seriam repassados a outros suspeitos de participação no crime. Ele possui 40 mil seguidores em uma de suas redes sociais, conforme a polícia.

A imprensa fez contato com a Caixa Econômica Federal, mas não obteve retorno até a última atualização desta reportagem. As investigações continuam para localização de outros envolvidos no esquema criminoso.

Ainda segundo o boletim de ocorrência, havia um mandado de prisão temporária contra o angolano por crimes praticados contra crianças e adolescentes na capital paulista.

*Com informações do g1