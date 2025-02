Talles Magno volta dos EUA e se apresenta ao Corinthians para encarar o Santos 

Artilheiro do Timão na temporada precisou viajar à América do Norte para renovar visto de trabalho e estará à disposição para clássico desta quarta, na Neo Química Arena.

O atacante Talles Magno voltou da viagem para a renovação do visto de trabalho nos Estados Unidos e se apresentou nesta terça-feira ao Corinthians.

Artilheiro da equipe na temporada, com quatro gols marcados, Talles Magno estará à disposição do técnico Ramón Díaz para o clássico diante do Santos, nesta quarta-feira, às 21h35, na Neo Química Arena.

Como pertence ao New York City, dos Estados Unidos, Talles Magno precisou retornar ao país da América do Norte para comprovar documentação e manter seu visto de trabalho. A viagem deveria ter sido realizada há algumas semanas, porém o calendário apertado impediu o deslocamento.

O atacante jogou o clássico com o Palmeiras, na última quinta-feira, porém foi desfalque na partida de domingo, contra o São Bernardo, em Itaquera. Como não tem qualquer tipo de problema físico e está em boa forma, Talles será relacionado para o embate com o Santos de Neymar e companhia.

Talles Magno está emprestado ao Corinthians até o dia 30 de junho de 2025. A diretoria do Timão tenta a extensão do vínculo até o fim da temporada para ter o atacante nas disputas do Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores e Copa do Brasil.

Nos bastidores, o clube do Parque São Jorge diz estar confiante de que fechará o negócio. Por outro lado, o New York City pretende recuperar o investimento feito no atacante e vê com bons olhos a abertura da janela do meio do ano com clubes da Europa e do Oriente Médio como potenciais investidores.

O Corinthians encerra a preparação para o clássico contra o Santos ainda na tarde desta terça-feira, quando Talles irá a campo.

*Com informações do ge