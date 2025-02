Art Popular e Batom na Cueca são as principais atrações do “Carnaval Votu Show 2025”

Festa será realizada gratuitamente no Parque da Cultura de 1º a 4 de março; haverá também apresentação de artistas locais.

O “Carnaval Votu Show 2025”, da Prefeitura de Votuporanga, promete mais uma vez agitar a cidade com uma festa repleta de alegria e diversão para toda a família. Durante os quatro dias de carnaval, a população poderá curtir shows com grandes nomes da música nacional e também artistas locais, além da presença do Rei Momo, Rainha e Princesa.

Diretamente do cenário nacional para o palco do Parque da Cultura, haverá apresentação de grandes clássicos e sucessos do grupo “Art Popular” e também da banda “Batom na Cueca”, como ‘Pimpolho’ e ‘Fazendo Farra’ respectivamente, entre outros.

A edição da folia carnavalesca esse ano será realizada, gratuitamente, de 1º a 4 de março com shows noturnos nesse período e duas matinês, no domingo e terça-feira. A programação completa será divulgada em breve no site, redes sociais e aplicativo “Conecta Votuporanga”.

A iniciativa é da Secretaria da Cultura e Turismo e conta com o apoio dos Conselhos Municipais de Turismo (Comtur) e de Políticas Culturais (CPMC).