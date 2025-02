Passageiro morre após carro capotar durante perseguição policial; motorista foi detido 

Acidente ocorreu na Rodovia Washington Luís (SP-310), em Cedral/SP, nesta segunda-feira (10).

Um homem, que era procurado pela Justiça, foi detido durante perseguição policial na Rodovia Washington Luís (SP-310), na manhã de segunda-feira (10.fev), em Cedral/SP. Ele reagiu à tentativa de abordagem e no momento da fuga, perdeu o controle da direção e o veículo VW/Gol capotou. Com o impacto, um dos passageiros morreu.

De acordo com a polícia militar, além do condutor, outros dois homens estavam no automóvel. Um deles pulou do veículo em movimento e conseguiu fugir antes do acidente. O outro, que estava no banco do passageiro, não resistiu aos ferimentos após o capotamento.

O motorista, que estava foragido e responde pelos crimes de roubo, tráfico de drogas e falsidade ideológica, teve ferimentos leves e foi encaminhado para um hospital, sob escolta policial.

Segundo a concessionária que administra a rodovia, não houve interdição do trânsito.

*Com informações do g1