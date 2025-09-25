Saev Ambiental comemora o Dia da Árvore com ações em escolas da rede municipal

Alunos participaram de palestras e plantios de mudas em três CEMEIs de Votuporanga.

Em comemoração ao Dia da Árvore, celebrado em 21 de setembro, a Saev Ambiental promoveu em uma série de atividades educativas em três escolas da rede municipal de ensino, envolvendo palestras sobre conscientização ambiental e plantios de mudas.

As ações, realizadas com a participação da Polícia Ambiental e do mascote Saevinho, tiveram início no dia 17 de setembro, no CEMEI Professora Mercedes Fernandes Lima, com 160 crianças participando de palestras e do plantio de mudas. No dia 19 de setembro, a equipe de Meio Ambiente da Saev Ambiental esteve no CEMEI Abílio Calile, envolvendo 285 crianças nas palestras e no plantio. Encerrando a programação, no dia 22 de setembro, a atividade foi realizada no CEMEI Orozília do Carmo Ferreira, reunindo 230 crianças, que participaram exclusivamente do plantio de mudas.

De acordo com o superintendente da Saev Ambiental, Luciano Passoni, iniciativas como essas são fundamentais para sensibilizar os alunos sobre a importância da arborização urbana e da preservação ambiental: “Cada muda plantada representa mais do que uma árvore, simboliza o compromisso das novas gerações com o futuro do meio ambiente. É fundamental despertar nas crianças a consciência de que pequenas atitudes hoje podem transformar o amanhã”, destacou Passoni.

Ainda segundo ele, além das palestras, as crianças puderam colocar a mão na terra e participar ativamente do plantio de mudas, vivenciando na prática a importância da preservação ambiental, fortalecendo o vínculo com a natureza.