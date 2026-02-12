Surto de virose entre alunos e funcionários provoca suspensão de aulas por dois dias em escola de Macaubal

A medida foi anunciada pela Prefeitura de Macaubal/SP após alunos da Escola ‘Prof. Octávio Dezan Sobrinho’ passarem mal.

O surto de virose entre os alunos e funcionários provocou a suspensão das aulas por dois dias em uma escola municipal de Macaubal/SP. A medida foi anunciada pela prefeitura nesta quarta-feira (11.fev). Conforme o comunicado, não haverá atividade na quinta-feira (12) e na sexta-feira (13) na EMEI “Prof. Octávio Dezan Sobrinho”.

Conforme o município, 54 crianças e 18 adultos apresentaram os sintomas. Algumas mães procuraram a produção da TV TEM para relatar que seus filhos tiveram vômitos horas após se alimentarem na instituição de ensino.

Conforme a nota publicada pela prefeitura, professores e funcionários da escola e familiares das crianças também passaram mal. A interrupção das atividades foi necessária para a realização da higienização completa e dedetização do prédio.

Devido ao recesso de carnaval, as aulas serão retomadas nos dias 19 e 20.

Em comunicado aos pais, a direção da escola pontuou que os sintomas estão ligados a um quadro de gastroenterite, geralmente causado por vírus de fácil transmissão, comum em ambientes escolares e com grande movimentação de pessoas.

Enquanto a situação não estiver totalmente normalizada, algumas orientações foram repassadas aos pais quanto aos cuidados com as crianças: