Nas entranhas do desejo 

@caroline_leidiane

Quando a obra-prima gótica de Emily Brontë — “Wuthering Heights” (1847) — retorna ao cinema, a expectativa é inevitável: como traduzir para o século XXI uma das histórias de amor mais sombrias e perturbadoras da literatura?

A nova adaptação, roteirizada e dirigida por Emerald Fennell estreia nesta quinta-feira (12), no Novo Cine Votuporanga, propondo uma releitura estética, sensual e assumidamente excessiva do clássico inglês.

No centro da narrativa estão Margot Robbie e Jacob Elordi, que vivem Catherine Earnshaw e Heathcliff. A produção investe em uma atmosfera visual carregada — figurinos sofisticados assinados por Jacqueline Durran, fotografia de forte contraste e cenas que intensificam a dimensão física da paixão entre os protagonistas.

A opção por amplificar o desejo, a tensão e o ressentimento dá o tom de uma obra que não busca neutralidade: há intenção clara de provocar.

Ambientado nos ermos ventosos da Inglaterra rural, o filme acompanha a trajetória de Heathcliff, órfão acolhido pela família Earnshaw, e sua ligação profunda e destrutiva com Catherine.

Unidos por uma afinidade quase selvagem na infância, os dois se veem separados por barreiras sociais e escolhas que alimentam mágoas e ressentimentos. A rejeição, o orgulho e o desejo de vingança atravessam gerações, transformando a história em uma espiral de obsessão, perda e consequências trágicas.

A diretora assume uma postura autoral que pode dividir o público. Se por um lado o filme preserva o eixo dramático da obra de Brontë, por outro aposta em uma encenação que tensiona o romantismo tradicional do texto.

A intensidade emocional é sublinhada por enquadramentos calculados e uma construção estética que beira o exagero — estratégia que reforça o caráter visceral da trama, mas também pode soar ornamental em determinados momentos.

A adaptação parece menos interessada na fidelidade literária estrita e mais na experiência sensorial: o vento, a terra, o corpo e o olhar são elementos constantemente destacados.

Há quem veja nesse gesto uma atualização potente do clássico; outros poderão sentir falta da crueza contida e da ambiguidade moral que marcam o romance original.

O álbum de Charli XCX

A atmosfera do filme encontra eco na trilha sonora assinada pela cantora, compositora e produtora musical britânica Charli XCX. A artista lança na sexta-feira (13) o álbum “Wuthering Heights” com 12 faixas, criado especialmente para o longa e distribuído pela Atlantic Records.

O projeto acompanha a estreia do filme nos cinemas e propõe uma leitura sonora que dialoga com o drama gótico sob lentes contemporâneas, mesclando pop experimental, tensão eletrônica e melodias melancólicas.

A escolha de uma artista pop de forte identidade estética amplia o alcance da produção e insere a narrativa de Brontë em um circuito cultural atual, aproximando o clássico de novas gerações.

A trilha não funciona apenas como pano de fundo: em diversos momentos, atua como comentário emocional da história.

Ficha Técnica

Título original: Wuthering Heights

Duração: 2h16min

Gênero: Drama, Romance

Direção: Emerald Fennell

Roteiro: Emerald Fennell

Elenco: Margot Robbie, Jacob Elordi, Hong Chau

Disponível no Novo Cine Votuporanga a partir desta quinta-feira (12) até 17 de fevereiro, em sessão única às 19h.

Não recomendado para menos de 16 anos.