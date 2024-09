Sucesso no Leilão de Votuporanga em prol à Santa Casa 

Evento reuniu centenas de pessoas, entre doadores, compradores e voluntários.

O último domingo (22.set) foi cheio de animação e solidariedade em Votuporanga, onde aconteceu o 10° Leilão em prol à Santa Casa. Com mais de 100 cabeças de gado e diversas outras prendas, toda a comunidade votuporanguense e da região se uniram para fazer a diferença.

“Todos que colaboraram fizeram a diferença e ajudaram a salvar vidas”, explica provedor da Santa Casa, Amaro Rodero, em discurso no evento. “Desde as pessoas que doaram animais e prendas, aos presentes que arremataram itens, aos voluntários que trabalharam hoje. Todos vocês fazem a diferença!”, agradeceu.

O evento ocorreu no Sindicato Rural e reuniu centenas de pessoas que passaram o domingo em família. No cardápio, muita comida boa, preparada pelas mãos de voluntários.

Para Marcos Garcia, conhecido como Marcão, momentos como esse trazem esperança. “Estamos há 10 anos promovendo Leilão em prol à Santa Casa de Votuporanga, e a cada ano nos superamos. Hoje, todas as pessoas que estão aqui podem dizer que salvaram vidas”, diz Marcão.

Além do leilão existem diversas formas de contribuir com a Santa Casa, que aceita doações o ano todo. “Temos o Saúde que Dá Prêmios, onde os Votuporanguenses podem doar através da conta de água. A Nota Fiscal Paulista, que permite uma pessoa doar sem desembolsar nada. Doações em dinheiro, através do PIX e doações de alimentos e aparelhos”, explica Rosemir Lopes, conhecido como Milão, responsável pelo Setor de Captação de Recursos.

↘️Receba o Diário de Votuporanga em seu celular! Acesse: https://chat.whatsapp.com/FZJTkM0ZZDN5Cv12wPQxr3