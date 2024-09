Professora da Unifev publica poema em coletânea da Lura Editoral

Obra foi lançada no dia 11 de setembro deste ano, 26ª Bienal do Livro de São Paulo.

A docente da Unifev, Profa. Ma. Karina de Oliveira participou de uma coletânea intitulada “Ah, o verão”, que integra a série “Poesia em quatro estações”, publicada pela Lura Editorial, de São Caetano do Sul/SP. O livro foi lançado na 26ª Bienal do Livro de São Paulo, evento que ocorreu entre os dias 6 e 15 de setembro de 2024, no Distrito Anhembi.

Periodicamente, a editora abre chamadas para participações coletivas, e os autores interessados podem inscrever seus textos. Caso os candidatos sejam selecionados, eles têm seus textos publicados em livros impressos.

“A Lura Editorial, sem dúvidas, abre caminhos para novos escritores. Trata-se de uma editora que realiza um trabalho muito organizado e cuidadoso desde a seleção até o lançamento da obra. Nesta edição, o desafio foi refletir sobre o verão, estação do ano que, aqui no hemisfério sul, tem início em dezembro e seu término ocorre no mês de março. Dentre outras simbologias, este período é marcado pela beleza, alegria, fertilidade, prosperidade e colheita”, explicou a docente.

O livro conta com uma diversidade de experiências, sensações, sentimentos e definições sensíveis sobre essa estação do ano. “A obra tem um design muito bonito em capa dura, com cores vibrantes, que colaboram para um projeto muito bem planejado e executado”, destacou.

“O poema do (re)começo, de minha autoria, gira em torno da vivência e da simbologia do verão, minha estação do ano predileta. Esta publicação é muito importante para minha carreira, não apenas por ter sido lançada em um importante evento do país, mas também por ser uma forma de adentrar no universo das linguagens como autora. Acredito que a palavra é uma das formas mais autênticas e bonitas de nos colocarmos no mundo”, finalizou Karina.

O livro pode ser adquirido pelo site da editora Lura Editorial: https://www.luraeditorial.com. br/.