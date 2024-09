Corinthians se reapresenta após vitória sobre o Atlético-GO e trabalha com reforços da base 

Titulares permaneceram na parte interna do CT e fizeram trabalho regenerativo.

O Corinthians se reapresentou na manhã deste domingo, horas depois da vitória por 3 a 0 sobre o Atlético-GO, pelo Brasileirão. A comissão técnica de Ramón Díaz deu início à preparação para o duelo decisivo contra o Fortaleza, na terça-feira, às 21h30, na Neo Química Arena, pelas quartas de final da Sul-Americana.

Em um trabalho reforçado com atletas da base, só foi a campo quem atuou por menos de 45 minutos na partida do sábado passado. Ramón Díaz promoveu um treino de organização ofensiva e outra de enfrentamento em espaço reduzido.

Os titulares da partida de sábado permaneceram na parte interna para um trabalho regenerativo.

No gramado, os suplentes e não-relacionados contaram com os reforços do zagueiro Caio Garcez (2004); dos meio-campistas André (2006), Dieguinho (2007), Luís Eduardo (2007), Thomas (2005) e Tomás Argentino (2004). Todos das categorias de base.

O Corinthians terá apenas o treino desta segunda-feira para fechar a preparação antes do confronto decisivo diante do Fortaleza. O Timão defende uma vantagem de 2 a 0, conquistada no duelo de ida, no Castelão, e pode perder até por um gol de diferença para avançar à semifinal.

*Com informações do ge

