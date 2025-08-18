Falece Christovan Lenin de Souza Haro, aos 78 anos 

Faleceu na tarde desta segunda-feira (18.ago), na Santa Casa de Votuporanga/SP, o engenheiro civil votuporanguense Christovan Lenin de Souza Haro, aos 78 anos.
Vítima de insuficiência respiratória aguda e pneumonia, Sr. Christovan deixou a esposa Eliane Jesus De Haro e os filhos: Fábio Leite De Haro e Lilian Leite De Haro; além de demais familiares e vasto círculo de amizade.
O velório ocorre a partir das 21h, no Velório Municipal “Aldo Zara”; e o sepultamento está previsto para às 9h, desta terça-feira (19), no Cemitério Municipal “Petronilo Gonçalves da Silva”, em Votuporanga.