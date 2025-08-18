Idosa de 83 anos é atacada por cachorro em bairro de Rio Preto  

Mulher teve ferimentos leves neste sábado (16) e foi levada ao Hospital Hapvida; não há informações sobre o animal ter um tutor ou não.

Uma idosa de 83 anos foi atacada por um cachorro na manhã deste sábado (16.ago), no bairro Fortunato Ernesto Vetorazzo, em São José do Rio Preto/SP.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima teve apenas ferimentos leves e foi socorrida para o Hospital Hapvida.

Ainda não há informações se o animal que atacou a idosa possui tutor ou estava solto pelas ruas. O ataque aconteceu enquanto a mulher caminhava pela região.

Cuidados necessários após o ataque

A médica veterinária Juliana Morika Sonoda explica que, no momento do ataque de um cão, o necessário é a proteção da vítima e o afastamento do animal com segurança.

“Uma das coisas que a gente tem que fazer é tentar levantar as pernas traseiras do animal. Se você levantar as duas pernas do cachorro, ele perde o equilíbrio e isso faz com que, muitas vezes, ele solte a mordida”, explica.

Logo depois, o cachorro precisa ser encaminhado para atendimento em uma clínica veterinária. O humano precisa lavar o local da ferida com água e sabão, e depois passar por um atendimento médico em posto de saúde ou hospital, para receber tratamento indicado.

Juliana explicou que um animal agredido pode acabar sentindo dor ao ser tocado, por isso, ela orienta o uso de uma toalha ou cobertor para pegá-lo.

Um dos fatores de risco indicados pela veterinária é a raiva, doença que pode ser transmitida por animais não vacinados. Ela reforça que a vacinação antirrábica é obrigatória, e protege tanto o cachorro quanto o humano.

*Com informações do g1