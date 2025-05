STJD pune Zubeldía, do São Paulo, com dois jogos de suspensão por expulsão na segunda rodada 

Treinador tomou cartão vermelho por reclamação em partida contra o Atlético-MG.

O técnico Luis Zubeldía, do São Paulo, foi suspenso por dois jogos pela Quinta Comissão Disciplinar do STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva), que se reuniu na segunda-feira.

O argentino foi julgado pela expulsão na partida contra o Atlético-MG, pela segunda rodada do Brasileiro. No fim do primeiro tempo, Zubeldía reclamou bastante por causa de uma falta do zagueiro Lyanco sobre Ferraresi.

Segundo o relato do árbitro Ramon Abatti Abel na súmula, Zubeldía entrou em campo e precisou ser contido por jogadores.

O treinador cumpriu a suspensão automática na rodada seguinte, contra o Cruzeiro, mas ainda tem uma partida a cumprir. No próximo sábado ele já não estará no banco contra o Mirassol por ter tomado o terceiro cartão amarelo contra o Grêmio, na rodada passada.

Portanto, esse jogo a mais de punição será cumprido contra o Bahia, no dia 31, em Salvador.

Como aconteceu contra o Cruzeiro, o mais provável é que a equipe seja comandada em campo pelo auxiliar Maxi Cuberas nessas partidas.

*Com informações do ge