Deic prende suspeito de assassinar homem em padaria de Rio Preto 

O suspeito de 29 anos foi preso pelo homicídio ocorrido no fim de janeiro, em uma padaria no bairro Santo Antônio.

A Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic), do Deinter-5, prendeu nesta terça-feira (20.mai) o principal suspeito de envolvimento no assassinato de Tiago Teixeira de Novaes, conhecido como “Tana”. O crime ocorreu em 29 de janeiro deste ano, no bairro Santo Antônio, em São José do Rio Preto/SP.

Segundo a Polícia Civil, o investigado, que tem 29 anos e foi encontrado no Jardim Lafaiete, não pertence a “guerra dos bairros” e soma diversas passagens, como porte ou posse ilegal de arma de fogo, violência doméstica e tráfico de drogas. Ele havia deixado o sistema prisional no dia 16 de junho de 2023.

A prisão foi resultado da Operação “Ruínas de Areia”, deflagrada pela 3ª Delegacia de Homicídios. A ação é fruto de uma investigação rápida e minuciosa, iniciada logo após a execução de Tana, que foi morto a tiros enquanto tomava café na área externa de uma padaria.

O nome da operação faz referência ao colapso de alianças e estruturas criminosas que se desmantelaram após a Operação “Reinado de Areia”, realizada um dia antes do homicídio. Segundo a polícia, as duas ações estariam interligadas e fazem parte do enfrentamento a organizações criminosas que atuam na região.

Durante o cumprimento dos mandados, os agentes realizaram buscas e efetivaram a prisão temporária do investigado, que não ofereceu resistência. Ele será indiciado por homicídio qualificado.

De acordo com a Deic, o caso segue em investigação para fortalecer as provas já colhidas e apurar com precisão a motivação do crime. Até o momento, a principal linha aponta para conflitos ligados ao tráfico de drogas.